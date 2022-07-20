“Будет тяжело, но..”: украинцам рассказали, хватит ли газа зимой и что будет с ценами

Чиновники прогнозируют украинцам непростую зиму, но обещают — мерзнуть никто не будет

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль прогнозирует украинцам не самую простую зиму в истории страны в плане отопления, но уверяет, что "газ точно будет, пусть и не так много, чтобы им разбрасываться".

Об этом она заявила в эфире программы "Орестократия", шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, отвечая на вопрос о том, какой будет будущая зима для украинцев.

По ее словам, газа в будущую зиму будет не так много, поскольку цены на голубое топливо в Европе сегодня высоки как никогда и доходят до 1800 долларов за 1000 кубометров. Скорее всего, Украине придется полагаться исключительно на газ собственной добычи, которого, с учетом падения потребления, должно хватить на прохождение всего отопительного сезона.

"Конечно, у Кабмина есть желание, чтобы "Нафтогаз" закупил больше газа и чувствовать себя увереннее. В то же время, по нынешним ценам на рынке, нам всем придется потом долго платить эти дополнительные объемы, — из нашего с вами кармана. Поэтому лучше этой зимой экономить и понимать, что мы делаем это не только для себя, но и для наших будущих поколений", — объяснила Зеркаль, почему возможно придется этой зимой немного померзнуть.

При этом как пишет РБК-Украина, чтобы выполнить задание правительства и накопить 19 миллиардов кубов газа на зиму, НАК "Нафтогаз" должен еще импортировать 5,6 млрд кубов "голубого топлива".

Также Лана Зеркаль предупредила, что в рамках будущей экономии придется снизить температуру в жилищах украинцев. В качестве примера Зеркаль указывает, что если в Киеве сейчас нормальная температура в помещении 22 градуса, то для Лондона считаются нормой 16 градусов. Не исключено, что этой зимой в Украине пойдут по этому пути.

Вместе с тем, как подчеркнула Лана Зеркаль, цена на газ для населения будет оставаться прежней.

Также советница министра призвала украинцев ответственно подходить к электрическому отоплению, подчеркнув, что хотя электроэнергии Украине и точно хватит на зиму (даже есть излишки на продажу), использование электрообогревателей может вызвать перенапряжение в электрических сетях.

Как сообщал "Телеграф", существует масса альтернативных способов обогреть свое жилье в случае проблем с газом будущей зимой.