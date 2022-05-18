Чем заменить газовое отопление зимой? 5 альтернатив для квартиры и частного дома

Хотя до отопительного сезона еще 5 месяцев, о том чем заменить газ надо думать уже сейчас

В условиях российской агрессии украинские потребители столкнулись со множеством неудобств, включая топливный кризис, возможные проблемы с пенсиями и соцвыплатами. Но еще большие проблемы могут возникнуть осенью с началом нового отопительного сезона. Будет ли Украина с газом и по какой цене — предсказать сегодня тяжело. А вот с электричеством ситуация чуть проще.

"Телеграф" изучил какие альтернативные способы отопления зимой, кроме газового, могут позволить себе украинцы в будущем отопительном сезоне.

Электроотопление

Первое, что приходит в голову в подобном случае – электроотопление, которым осенью 2021 года, по данным чиновников, пользовались порядка 600 тысяч потребителей.

Начинать проведение электроотопления нужно со сбора документов для соответствующей комиссии по отключению от центрального отопления (для квартиры) или сразу для электроотопления, если вы живете в своем доме.

Для оформления разрешения на электроотопление потребуются:

копия паспорта человека, который выступает в качестве владельца лицевого счета. Требуется скан 1-4 страниц и прописки;

копия техпаспорта на дом/квартирное помещение;

паспорт на монтируемое электроотопительное оборудование;

идентификационный код владельца (ксерокс).

После получения разрешения дело за малым – выбором, покупкой и монтажом электрокотла.

Стоимость электрического котла зависит от его мощности в кВт/часах и площади жилья, которое вы намерены отапливать. В целом самый простой котел обойдется не менее 3500 гривен.

Напомним, что стоимость 1кВт/час электроэнергии при потреблении свыше 250 киловатт составит 1,68 грн.

Существенным минусом данного вида альтернативного отопления является то, что государство отменило льготный тариф на электроэнергию для данной категории, что несколько снизило популярность электроотопления. При этом можно установить дома двухтарифный счетчик, что снизит стоимость электричества в ночное время.

Котел на твердом топливе

Альтернативной электрическому или газовому котлу может стать котел на твердом топливе – дровах, угле, опилках, торфе, топливных брикетах и прочем.

Котел на твердом топливе - одна из многих альтернатив

Вместе с тем котел имеет в целом немалое число если не минусов, то как минимум неудобств, к которым относится необходимость подбрасывать в него топливо, минимум 2 раза в сутки, нужно место для хранения топлива, желательно сухое, нужно чистить котел от сажи.

В целом подобного рода оборудование подойдет скорее для частных домов.

Что до финансовой стороны вопроса, то стоимость твердотопливного котла куда выше электрического и начинается примерно с 15 тысяч гривен.

Топливный насос – один из самых эффективных

В последние годы лидирующую позицию среди альтернативы газовому отоплению заняли тепловые насосы, работая от электрической сети они преобразуют энергию окружающей среды в тепловую. Также насос компактен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации.

Тепловой насос - один из лучших способов заменить газ

Правда у данного вида альтернативы газу есть существенный недостаток – его цена.

Дело в том, что тепловые насосы делятся на 2 вида – воздушные и грунтовые, однако по-настоящему выгодно пользоваться лишь вторым видом. Воздушные тепловые насосы имеют слабую эффективность работы при низких температурах, то есть их использование зимой бессмысленно.

Грунтовые тепловые насосы можно использовать в любое время года, но их стоимость в Украине начинается со 110 тысяч гривен, что делает их установку выгодной скорее для домов и растягивает окупаемость на годы.

Пеллетный камин

Эффективность каминов в отоплении жилья невелика, поскольку они греют максимум помещение в котором находятся, правда эту проблему можно решить если провести от камина воздушные каналы в каждую комнату. В результате, камин будет греть не только помещение в котором установлен, но и другие комнаты, куда проведены воздушные каналы.

Пеллетный камин

Лучше всего использовать так называемый пеллетный камин, который имеет ряд преимуществ – не нужен дымоход, достаточно трубы выводимой в стену, что удобно для квартир, а также существует автоматическая подача топлива.

Недостатком данного вида каминов можно назвать их цену, составляющую от 30 тысяч гривен, к которым добавятся расходы на топливо.

Кондиционер – не слишком удобно и выгодно

Отопление кондиционером, что также предусмотрено конструкцией оборудования, пожалуй, наиболее экстравагантный способ альтернативы газу.

Как и в случае с камином, главный минус у кондиционера тот же – обогревать можно лишь то помещение, в котором стоит оборудование, поэтому такой способ хорош разве что для однокомнатного жилья. Это можно изменить, установив кондиционеры во все комнаты, но тогда стоит готовиться к приличным расходам.

Так, для отопления лучше всего использовать инверторный кондиционер, стоимость которого начинается с 20 тысяч гривен и если вам их нужно несколько, расходы соответствующим органом вырастут.

Инверторный кондиционер - не лучший способ заменить газ

Также к минусам отопления при помощи кондиционера можно отнести энергопотребление и слабую эффективность при слишком холодной температуре. Поэтому в идеале его лучше использовать в паре с другим источником тепла и использовать для экономии того же газа или иного топлива.

Впрочем, если у вас нет возможности отказаться от газового отопления, "Телеграф" подготовил советы как сэкономить на его потреблении.

Также с мая учет потребленного украинцами природного газа идет по-новому, вместо кубометров "голубого топлива" учитывается объем полученной потребителем энергии в киловатто-часах. Впрочем, на конечной стоимости для потребителей это никак не скажется.