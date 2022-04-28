С 1 мая платить за газ будем по-новому: кого коснутся изменения

Новые платежки за газ — какой тариф будет в мае

Последний месяц весны начнется для украинских потребителей природного газа с нововведения – теперь им придется платить не за количество потребленных кубов "голубого топлива", а за киловатт-часы полученной энергии.

Такое требование было введено для украинцев с принятием в ноябре 2021 года законопроекта №2553.

Необходимость нового учета объяснялась стандартизацией учета, интеграцией Украины в энергетическую систему ЕС, а также более справедливым ценообразованием.

Уже с мая после передачи показаний об объеме потребленного природного газа украинцы получат обновленные платежки, в которых вместо привычного объема в кубах газа, будут указываться киловатты полученной энергии.

Новый учет — вырастет ли тариф

Как объяснил "Телеграфу" глава правления в Союзе потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, данное нововведение никак не отразится на конечной стоимости газа для потребителей.

"Фактически новая система вводится для взаимно правильного учета газа с европейскими странами при покупке и отгрузке, ведь в большинстве европейских стран учет идет в кВт/часах. Для потребителей переход в кВт/часы процесс долгий и дорогостоящий – например, надо установить качество газа, потребляемого гражданами, его теплоотдачу и прочие параметры. Ждать выполнения этих условий еще очень долго, а в военных условиях это фактически нереально", — объясняет главное назначение новой системы учета собеседник "Телеграфа".

По сути, новая система учета и переход на оплату природного газа по киловатт-часам никак не затронет украинских потребителей, прежде всего, тарифов за газ.

"Предположим, вы потребили за месяц 100 кубов газа, о которых вы отчитались поставщику, и вы должны за него заплатить по своему тарифу, скажем, 800 гривен. Поставщик присылает вам платежку в которой вместо 100 кубов газа стоит количество киловатт-часов, которые высчитываются по утвержденной законодательно формуле, но конечная сумма будет как за 100 кубов, то есть 800 гривен", — успокаивает Олег Попенко.

Напомним, ранее Кабмин на время военного положения запретил взимание пеней и штрафов за отсутствие платежей за услуги ЖКХ, также до конца войны заморожены тарифы на электроэнергию.