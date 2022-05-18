Чим замінити газове опалення взимку? 5 альтернатив для квартири та приватного будинку

Хоча до опалювального сезону ще 5 місяців, про те, що замінити газ треба думати вже зараз.

В умовах російської агресії українські споживачі зіткнулися з безліччю незручностей, включаючи паливну кризу, можливі проблеми з пенсіями та соцвиплатами. Але ще більші проблеми можуть виникнути восени із початком нового опалювального сезону. Чи буде Україна з газом і за якою ціною, передбачити сьогодні важко. А ось з електрикою ситуація трохи простіша.

"Телеграф" вивчив які альтернативні способи опалення взимку, крім газового, можуть дозволити собі українці в майбутньому опалювальному сезоні.

Електроопалення

Перше, що спадає на думку в такому разі – електроопалення, яким восени 2021 року, за даними чиновників, користувалися близько 600 тисяч споживачів.

Починати проведення опалення потрібно зі збору документів для відповідної комісії з відключення від центрального опалення (для квартири) або відразу для встановки електроопалення, якщо ви живете у своєму будинку.

Для оформлення дозволу на електроопалення знадобляться:

копія паспорта людини, яка виступає як власник особового рахунку. Потрібні скани 1-4 сторінок та прописки;

копія техпаспорту на будинок/квартирне приміщення;

паспорт на електроопалювальне обладнання, що буде монутватися у вашому житлі;

ідентифікаційний код власника (ксерокопія).

Після отримання дозволу справа за малим – вибором, покупкою та монтажем електрокотла.

Вартість електричного котла залежить від його потужності в кВт/годинах та площі житла, яке ви маєте намір опалювати. Загалом найпростіший котел коштуватиме не менше 3500 гривень.

Нагадаємо, що вартість 1кВт/година електроенергії при споживанні понад 250 кіловат складе 1,68 грн.

Істотним мінусом цього виду альтернативного опалення є те, що держава скасувала пільговий тариф на електроенергію для цієї категорії, що дещо знизило популярність електроопалення. При цьому можна встановити вдома двотарифний лічильник, що зменшить вартість електрики в нічний час.

Котел на твердому паливі

Альтернативним електричному або газовому котлу може стати котел на твердому паливі – дровах, вугіллі, тирсі, торфі, паливних брикетах тощо.

Котел на твердому паливі – одна з багатьох альтернатив

Водночас котел має в цілому чимало якщо не мінусів, то як мінімум незручностей, до яких належить необхідність підкидати в нього паливо, мінімум 2 рази на добу, потрібне місце для зберігання палива, бажано сухе, потрібно чистити котел від сажі.

Загалом подібне обладнання підійде швидше для приватних будинків.

Щодо фінансової сторони питання, то вартість твердопаливного котла куди вища за електричний і починається приблизно з 15 тисяч гривень.

Паливний насос – один із найефективніших

В останні роки лідируючу позицію серед альтернативи газовому опаленню зайняли теплові насоси, працюючи від електричної мережі, вони перетворять енергію навколишнього середовища на теплову. Також насос компактний, простий у монтажі та зручний в експлуатації.

Тепловий насос — один із найкращих способів замінити газ

Щоправда, у даного виду альтернативи газу є істотний недолік – його ціна.

Справа в тому, що теплові насоси діляться на 2 види – повітряні та ґрунтові, проте по-справжньому вигідно користуватися лише другим видом. Повітряні теплові насоси мають слабку ефективність роботи при низьких температурах, тобто їхнє використання взимку безглуздо.

Грунтові теплові насоси можна використовувати будь-якої пори року, але їх вартість в Україні починається зі 110 тисяч гривень, що робить їх установку вигідною швидше для будинків і розтягує окупність на роки.

Пелетний камін

Ефективність камінів в опаленні житла невелика, оскільки вони гріють максимум приміщення в якому знаходяться, правда цю проблему можна вирішити, якщо провести від каміна повітряні канали в кожну кімнату. В результаті, камін грітиме не лише приміщення, в якому встановлено, але й інші кімнати, куди проведені повітряні канали.

Пелетний камін

Найкраще використовувати так званий пелетний камін, який має ряд переваг – не потрібен димар, достатньо труби, що виводиться в стіну, що зручно для квартир, а також існує автоматична подача палива.

Недоліком цього виду камінів можна назвати їхню ціну, що становить від 30 тисяч гривень, до яких додадуться витрати на пальне.

Кондиціонер – не надто зручно та вигідно

Опалення кондиціонером, що також передбачено конструкцією обладнання, мабуть найбільш екстравагантний спосіб альтернативи газу.

Як і у випадку з каміном, головний мінус у кондиціонера той же — обігрівати можна лише те приміщення, в якому стоїть обладнання, тому такий спосіб виглядає привабливо хіба що для однокімнатного житла. Це можна змінити, встановивши кондиціонери до всіх кімнат, але тоді варто готуватися до пристойних витрат.

Так, для опалення найкраще використовувати інверторний кондиціонер, вартість якого починається з 20 тисяч гривень і, якщо вам їх потрібно декілька, витрати відповідним органом зростуть.

Інверторний кондиціонер — не найкращий спосіб замінити газ

Також до мінусів опалення за допомогою кондиціонера можна віднести енергоспоживання та слабку ефективність за дуже холодної температури. Тому в ідеалі його краще використовувати в парі з іншим джерелом тепла і використовувати для економії того ж газу або іншого палива.

Втім, якщо у вас немає можливості відмовитися від газового опалення, "Телеграф" підготував поради, як заощадити на його споживанні.

Також із травня облік спожитого українцями природного газу йде по-новому, замість кубометрів "блакитного палива" враховується обсяг отриманої споживачем енергії в кіловат-годинах. Втім, на кінцевій вартості для споживачів це ніяк не позначиться.