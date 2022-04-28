З 1 травня платитимемо за газ по-новому: кого торкнуться зміни

Нові платіжки за газ — який тариф буде у травні

Останній місяць весни почнеться для українських споживачів природного газу з нововведення – тепер їм доведеться платити не за кількість спожитих кубів "блакитного палива", а за кіловат-години отриманої енергії.

Таку вимогу було запроваджено для українців із прийняттям у листопаді 2021 року законопроекту №2553.

Необхідність нового обліку пояснювалася стандартизацією обліку, інтеграцією України до енергетичної системи ЄС, а також більш справедливим ціноутворенням.

Вже з травня після передачі показань про обсяг спожитого природного газу українці отримають оновлені платіжки, в яких замість звичного обсягу в кубах газу вказуватимуться кіловатт-години отриманої енергії.

Новий облік — чи зросте тариф

Як пояснив "Телеграфу" голова правління в Спілці споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, це нововведення ніяк не позначиться на кінцевій вартості газу для споживачів.

"Фактично нова система вводиться для взаємно правильного обліку газу з європейськими країнами при купівлі та відвантаженні палива, адже в більшості європейських країн облік йде в кВт/годинах. Для споживачів перехід у кВт/годину процес довгий і дорогий – наприклад, треба встановити якість газу, що споживається громадянами, його тепловіддачу та інші параметри. Чекати на виконання цих умов ще дуже довго, а у військових умовах це фактично нереально", — пояснює головне призначення нової системи обліку співрозмовник "Телеграфа".

По суті, нова система обліку та перехід на оплату природного газу по кіловат-годинах ніяк не торкнеться українських споживачів, насамперед тарифів за газ.

"Припустимо, ви спожили за місяць 100 кубів газу, про які ви звітували постачальнику, і ви повинні за нього заплатити за своїм тарифом, скажімо, 800 гривень. Постачальник надсилає вам платіжку в якій замість 100 кубів газу вказує кількість кіловат-годин, які вираховуються за затвердженою законодавчо формулою, але кінцева сума буде як за 100 кубів, тобто 800 гривень", — заспокоює Олег Попенко.

Нагадаємо, раніше Кабмін на час воєнного стану заборонив стягнення пені та штрафів за відсутність платежів за послуги ЖКГ, також до кінця війни заморожені тарифи на електроенергію.