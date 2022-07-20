“Буде важко, але…”: українцям розповіли, чи вистачить газу взимку і що буде з цінами

Чиновники прогнозують українцям непросту зиму, але обіцяють — мерзнути ніхто не буде

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль прогнозує українцям не найпростішу зиму в історії країни у плані опалення, але запевняє, що "газ точно буде, хай і не так багато, щоб їм розкидатися".

Про це вона заявила в ефірі програми " Орестократія ", шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара, відповідаючи на запитання про те, якою буде майбутня зима для українців.

За її словами, газу майбутньої зими буде не так багато, оскільки ціни на блакитне паливо в Європі сьогодні високі як ніколи і доходять до 1800 доларів за 1000 кубометрів. Швидше за все, Україні доведеться покладатися виключно на газ власного видобутку, якого з урахуванням падіння споживання має вистачити на проходження всього опалювального сезону.

"Звичайно, Кабмін має бажання, щоб "Нафтогаз" закупив більше газу і відчувати себе впевненіше. Водночас, за нинішніми цінами на ринку, нам усім доведеться потім довго платити ці додаткові обсяги, — з нашої з вами кишені. Тому краще цієї зими економити і розуміти, що ми робимо це не тільки для себе, а й для наших майбутніх поколінь", — пояснила Зеркаль, чому, можливо, доведеться цієї зими трохи померзнути.

При цьому, як пише РБК-Україна, щоб виконати завдання уряду та накопичити 19 мільярдів кубів газу на зиму, НАК "Нафтогаз" має ще імпортувати 5,6 млрд кубів "блакитного палива".

Також Лана Зеркаль попередила, що в рамках майбутньої економії доведеться знизити температуру у житлах українців. Як приклад, Зеркаль вказує, що якщо в Києві зараз нормальна температура в приміщенні 22 градуси, то для Лондона вважаються нормою 16 градусів. Не виключено, що цієї зими в Україні підуть цим шляхом.

Водночас, як підкреслила Лана Зеркаль, ціна на газ для населення залишатиметься незмінною.

Також радниця міністра закликала українців відповідально підходити до електричного опалення, наголосивши, що хоча електроенергії Україні й точно вистачить на зиму (навіть є надлишки на продаж), використання електрообігрівачів може спричинити перенапругу в електричних мережах.

Як повідомляв "Телеграф", існує маса альтернативних способів обігріти своє житло у разі проблем із газом наступної зими.