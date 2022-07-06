Зима близько: Кабмін готує неприємне для українців рішення щодо опалення

Український уряд піде на вимушений крок

Для того, аби зекономити енергоресурси упродовж прийдешньої зими, в оселях українців знизять мінімальну температуру до 16 градусів. Відповідне рішення планують прийняти на засіданні Кабінету міністрів.

Як пише видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела в уряді, зниження температурного мінімуму у квартирах жителів країни з 18-20 до 16 градусів очікується вже цієї зими. Відповідне рішення планували обговорити та прийняти остаточно ще на минулому тижні, проте узгодити певні нюанси документа не встигли.

Варто нагадати, що раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов виступив із заявою, в якій відзначив, що у холодну пору року уряд вимушено знизить мінімальну температуру у домівках українців, аби хоча б частково мати можливість зекономити енергоресурси, які стали дефіцитними через війну в країні. За його словами, тепло у житлові приміщення вже цієї зими подаватимуть таким чином, аби температура не перевищувала 18-20 градусів, при цьому мінімум впаде до 16 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у поточному році ціна на газ може зрости чи не вчетверо, проте у "Нафтогазі" українців заспокоїли, мовляв, зростання відбудеться виключно для підприємств і населення воно не торкнеться.