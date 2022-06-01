Газ дорожчає вчетверо — скільки заплатимо за тепло у майбутньому опалювальному сезоні

У Кабміні розповіли як українці платитимуть за газ та тепло у майбутньому опалювальному сезоні

Перший день літа, 1 червня, принесе неприємний сюрприз для підприємств теплокомуненерго України — ціна на нього зросте майже вчетверо з 7,42 до 29,29 грн за 1 кубометр.

Щоправда, це зростання відбудеться виключно для підприємств теплокомуненерго, які займаються виробленням теплової та електричної енергії.

У "Нафтогазі" поспішили заспокоїти українців, що зростання цін планове і ніяк не торкнеться зростання тарифів на тепло для населення, а прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що буде розроблено механізм компенсації для підтримки належного стану критичної інфраструктури.

Втім, деякі експерти припускають, що таким чином намагаються створити монополію "Нафтогазу" на газовому ринку країни.

Про те, які ще зміни очікують українців з 1 червня, можна прочитати у матеріалі "Телеграфа" — "Від кредитів до пенсій та тарифів – що зміниться для українців з 1 червня".