Газ дорожает вчетверо - сколько заплатим за тепло в будущем отопительном сезоне

В Кабмине рассказали как украинцы будут платить за газ и тепло в будущем отопительном сезоне

Первый день лета, 1 июня, принесет неприятный сюрприз для предприятий теплокоммунэнерго Украины — цена на него вырастет почти в четыре раза, с 7,42 до 29,29 грн за 1 кубометр.

Правда этот рост состоится исключительно для предприятий теплокоммунэнерго, занимающихся выработкой тепловой и электрической энергии.

В "Нафтогазе" поспешили успокоить украинцев, что рост цен плановый и никак не затронет роста тарифов на тепло для населения, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что будет разработан механизм компенсации для поддержания надлежащего состояния критической инфраструктуры.

Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что таким образом стараются создать монополию "Нафтогаза" на газовом рынке страны.

О том какие еще изменения ожидают украинцев с 1 июня, можно прочитать в материале "Телеграфа" — "От кредитов до пенсий и тарифов – что изменится для украинцев с 1 июня".