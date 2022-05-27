"Нафтогаз" поднимает цены на газ в 4 раза: что будет с тарифами для населения в новом отопительном сезоне

В Кабмине сделали заявление о будущих тарифах на тепло для украинцев

В четверг, 26 мая, стало известно о планах "Нафтогаза" поднять цену на природный газ для теплокоммунэнерго, вырабатывающих тепло для населения, с нынешних 7,42 грн до 29,29 грн за 1 кубометр.

Письмо от "Нафтогаз Трейдинга", извещающее об этом росте, на своей странице в Facebook выложила директор КП "Теплоснабжение города Одесса" Анна Позднякова.

"Сразу только один вопрос к руководству монополистического предприятия — с какой планеты они приземлились с этими цифрами? А дальше: чего они ожидают сейчас, когда в стране война? Опять на поддержку местных бюджетов, на которые сейчас легло финансирование ТРО и поддержка местного населения, у которого сейчас, мягко говоря, проблемы с занятостью", — пишет Позднякова.

Роста цен для населения не будет

В "Нафтогазе" поспешили успокоить потребителей заявив, что рост цен для ТКЭ является плановым выполнением условий трехлетних договоров, которые были заключены теплокоммунэнерго в 2021 году и утверждены Кабмином.

При этом "Нафтогаз" подчеркнул, что рост цен на газ для ТКЭ не означает роста тарифов на тепло и газ для населения, поскольку еще 10 мая Кабмин утвердил законопроект, которым предлагается установить мораторий на рост тарифов на время войны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль действительно заявил еще 10 мая, подчеркнув, что будет разработан механизм компенсации для поддержания надлежащего состояния критической инфраструктуры.

Как утверждает "Нафтогаз", на эти цели будут направлены в том числе средства международной финансовой помощи Украине.

30 миллиардов гривен на разницу тарифов только для Киева

Вместе с тем как считает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, заявления о некоей компенсации ТКЭ на самом деле финансово малореализуемы.

По словам эксперта в условиях роста цен с 7 до 29 гривен у ТКЭ всего два пути:

поднять тарифы на тепло, на что местные власти в условиях войны никогда не пойдут;

надеяться на компенсацию от государства.

"Прямая компенсация разницы цен на природный газ для ТКЭ невозможна – это будут делать через целевые субвенции и трансферты местным бюджетам. Но сколько надо денег на эту компенсацию? К примеру, по подсчетам для Киева рост цен на газ в 1,5 гривны за куб ведет к необходимости субсидий для теплокоммунэнерго в 2 миллиарда гривен. Рост же разницы в 15 раз – 22 гривны, наращивает эту необходимость до 30 миллиардов только по Киеву. Сколько нужно для всей страны – даже подсчитать невозможно, не то что компенсировать", — утверждает собеседник "Телеграфа".

Альтернативой этому может стать строжайшая экономия, считает эксперт, более позднее начало отопительного сезона, роспуск на онлайн-обучение школ и вузов, чтобы сэкономить расходы местного бюджета на отоплении, но 4-кратный рост цен газа это все равно не компенсирует.

Читайте также: Категория Деньги Чем заменить газовое отопление зимой? 5 альтернатив для квартиры и частного дома Хотя до отопительного сезона еще 5 месяцев, о том чем заменить газ надо думать уже сейчас

С другой стороны, как считает Олег Попенко, это означает отказ от импорта газа и возможность полного перехода на газ украинской добычи, что может дать возможность экономии на закупке газа.

Расчищают поле для монополии "Нафтогаза"?

По предположению Олега Попенко, такой резкий скачок цен на газ на деле приведет к глобальной монополии "Нафтогаза" на газовом рынке Украины.

"Платить по новым ценам ТКЭ не смогут и будут просто копить долги, за которые "Нафтогаз" их может просто обанкротить и присоединить к себе, тем более что еще в 2021 году целый ряд теплоцентралей и тепловых электростанций были переданы НАКу. Параллельно государство возвращает контроль над облгазами которые также скорее всего будут переданы "Нафтогазу". В итоге мы можем увидеть этакого "супермонополиста" на газовом рынке в лице НАКа, который будет контролировать не только оптовую продажу газа, но и его транспортировку и поставку населению", — предполагает Олег Попенко.

Украинских потребителей в мае уже ждали первые нововведения в сфере учета природного газа – теперь его считают не в кубометрах, а в киловатт-часах полученной энергии. Правда на стоимости газа это нововведение никак не отразилось.