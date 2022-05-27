"Нафтогаз" піднімає ціни на газ у 4 рази: що буде з тарифами для населення у новому опалювальному сезоні

У Кабміні зробили заяву про майбутні тарифи на тепло для українців

У четвер, 26 травня, стало відомо про плани "Нафтогазу" підняти ціну на природний газ для теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, з нинішніх 7,42 грн. до 29,29 грн. за 1 кубометр.

Лист від "Нафтогаз Трейдингу", який повідомляє про це зростання, на своїй сторінці у Facebook виклала директор КП "Теплопостачання міста Одеса" Ганна Позднякова.

"Одразу лише одне питання до керівництва монополістичного підприємства — з якої планети вони приземлилися з цими цифрами? А далі: чого вони очікують зараз, коли в країні війна? Знову на підтримку місцевих бюджетів, на які зараз лягло фінансування ТРО та підтримка місцевого населення, в якого зараз, м’яко кажучи, проблеми із зайнятістю", — пише Позднякова.

Зростання цін для населення не буде

У "Нафтогазі" поспішили заспокоїти споживачів заявивши, що зростання цін для ТКЕ є плановим виконанням умов трирічних договорів, які були укладені теплокомуненерго у 2021 році та затверджені Кабміном.

При цьому "Нафтогаз" наголосив, що зростання цін на газ для ТКЕ не означає зростання тарифів на тепло та газ для населення, оскільки ще 10 травня Кабмін затвердив законопроект, яким пропонується встановити мораторій на зростання тарифів на час війни.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дійсно заявив ще 10 травня, наголосивши, що буде розроблено механізм компенсації для підтримки належного стану критичної інфраструктури.

Як стверджує "Нафтогаз", на ці цілі будуть спрямовані, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги Україні.

30 мільярдів гривень на різницю тарифів лише для Києва

Разом з тим, як вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, заяви про якусь компенсацію ТКЕ насправді фінансово малореальні.

За словами експерта, в умовах зростання цін з 7 до 29 гривень у ТКЕ всього два шляхи:

підняти тарифи на тепло, на що місцева влада в умовах війни ніколи не піде;

сподіватися на компенсацію від держави.

"Пряма компенсація різниці цін на природний газ для ТКЕ неможлива – це робитимуть через цільові субвенції та трансферти місцевим бюджетам. Але скільки треба грошей на цю компенсацію? Наприклад, за підрахунками для Києва зростання цін на газ у 1,5 гривні за куб веде до необхідності субсидій для теплокомуненерго у 2 мільярди гривень. Зростання ж різниці у 15 разів – 22 гривні, нарощує цю необхідність до 30 мільярдів лише по Києву. скільки ж коштів терба на всю країну — навіть підрахувати неможливо, не те що компенсувати", — стверджує співрозмовник "Телеграфу".

Альтернативою цьому може стати найсуворіша економія, вважає експерт, пізніший початок опалювального сезону, розпуск на онлайн-навчання шкіл і вишів, щоб заощадити витрати місцевого бюджету на опаленні, але 4-кратне зростання цін газу це все одно не компенсує.

Читайте також: Категорія Гроші Чим замінити газове опалення взимку? 5 альтернатив для квартири та приватного будинку Хоча до опалювального сезону ще 5 місяців, про те, що замінити газ треба думати вже зараз.

З іншого боку, як вважає Олег Попенко, це означає відмову від імпорту газу та можливість повного переходу на газ українського видобутку, що може дати можливість економії на закупівлі газу.

Чи розчищають поле для монополії "Нафтогазу"?

На думку Олега Попенка, такий різкий стрибок цін на газ насправді призведе до глобальної монополії "Нафтогазу" на газовому ринку України.

"Платити за новими цінами ТКЕ не зможуть і будуть просто накопичувати борги, за які "Нафтогаз" їх може просто збанкрутувати та приєднати до себе, тим більше що ще у 2021 році цілу низку теплоцентралей та теплових електростанцій було передано НАКу. Паралельно держава повертає контроль над облгазами, які також швидше за все будуть передані "Нафтогазу". У результаті ми можемо побачити такого собі "супермонополіста" на газовому ринку в особі НАКу, який контролюватиме не тільки оптовий продаж газу, а й його транспортування та постачання населенню", — припускає Олег Попенко.

Українських споживачів у травні чекали перші нововведення у сфері обліку природного газу – тепер його вважають не в кубометрах, а в кіловат-годинах отриманої енергії. Щоправда, на вартості газу це нововведення ніяк не позначилося.