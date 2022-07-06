Зима близко: Кабмин готовит неприятное для украинцев решение по отоплению

Украинское правительство пойдет на вынужденный шаг

Для того чтобы сэкономить энергоресурсы в предстоящую зиму, в домах украинцев снизят минимальную температуру до 16 градусов. Соответствующее решение планируется принять на заседании Кабинета министров.

Как пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в правительстве, снижение температурного минимума в квартирах жителей страны с 18-20 до 16 градусов ожидается уже этой зимой. Соответствующее решение планировалось обсудить и принять окончательно еще на прошлой неделе, однако согласовать определенные нюансы документа не успели.

Стоит напомнить, что ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев выступил с заявлением, в котором отметил, что в холодное время года правительство вынуждено снизит минимальную температуру в домах украинцев, чтобы хотя бы частично иметь возможность сэкономить энергоресурсы, ставшие дефицитными из-за войны в стране. По его словам, тепло в жилые помещения уже этой зимой будут подавать таким образом, чтобы температура не превышала 18-20 градусов, при этом минимум упадет до 16 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в текущем году цена на газ может вырасти чуть ли не в четыре раза, однако в "Нафтогазе" украинцев успокоили, мол, рост произойдет исключительно для предприятий и население оно не коснется.