Особливо небезпечно для Європи: "Газпром" спробував випробувати українську ГТС на міцність

Подібні дії могли призвести до аварій

Російський газовий монополіст "Газпром" різко збільшив тиск у газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці державного кордону України та росії.

Як повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), подібні дії не були узгоджені з українською стороною і загрожують ризиками виникнення аварій.

Диспетчери зафіксували суттєве збільшення тиску на ділянці магістрального газопроводу 25 липня, а попередження про такі дії не надходило.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, що такі дії викликають стурбованість і наголосив, що "Газпром" повинен повідомляти про подібні дії заздалегідь, як це прописано в договорах. Такі кроки, зазначає він, можуть призвести до проблем у штатній роботі української ГТС.

"Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову знизив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну почала активно шантажувати Європу постачанням газу і нещодавно повідомила, що "не може гарантувати" постачання газопроводом "Північний потік 1".

Через західні санкції "Газпром" не зміг отримати назад турбіну компресорної станції "СП-1", яка перебувала на ремонті в Канаді.

Канада ж на прохання Німеччини вирішила схвалити виняток із санкційного режиму на постачання турбін для газопроводу, в Україні вважають, що це може призвести до створення серйозного прецеденту.