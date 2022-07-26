Особо опасно для Европы: "Газпром" попытался испытать украинскую ГТС на прочность

Подобные действия могли привести к авариям

Российский газовый монополист "Газпром" резко увеличил давление в газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке государственной границы Украины и россии.

Как сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), подобные действия не были согласованы с украинской стороной и чреваты рисками возникновения аварий.

Диспетчеры зафиксировали существенное увеличение давления на участке магистрального газопровода 25 июля, а предупреждения о таких действиях не поступало.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что такие действия вызывают обеспокоенность и подчеркнул, что "Газпром" должен сообщать о подобных действиях заранее, как это прописано в договорах. Подобные шаги, отмечает он, могут привести к проблемам в штатной работе украинской ГТС.

"Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки", — добавил он.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину начала активно шантажировать Европу поставками газа и недавно сообщила, что "не может гарантировать" поставки по газопроводу "Северный поток 1".

Из-за западных санкций "Газпром" не смог получить назад турбину компрессорной станции "СП-1", которая находилась на ремонте в Канаде.

Канада же по просьбе Германии решила одобрить исключение из санкционного режима на поставку турбин для газопровода, в Украине считают, что это может привести к созданию серьезного прецедента.