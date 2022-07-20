"Рамштайн-4": военный эксперт рассказал, чего ждет Украина для перелома хода войны

ВСУ продемонстрировали эффективность использования западного оружия

В среду, 20 июля, состоится четвертая встреча стран-доноров военной помощи Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников). Как и вторая такая встреча, это пройдет в режиме онлайн. Об ожиданиях Украины от "Рамштайна-4" изданию "Телеграф" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

В ожидании HIMARS – чтоб их было больше и били дальше

"Формат "Рамштайн" очень важен для Украины. Он является формообразующим в ведении российско-украинской войны. После того, как на этих саммитах было решено передать Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, они существенно изменили соотношение сил в конфликте – в пользу ВСУ. Мы получили возможность наносить удары по тылам, по базам, по складам российской армии. Логистика для оккупационных войск стала большой проблемой", – поясняет Влад Волошин.

По его словам, от "Рамштайна-4" мы ожидаем, принятие решений об увеличении и расширении военной помощи Украине.

"В первую очередь, речь о предоставлении нам новых ракет для систем HIMARS – с возможностью наносить удары на большее расстояние. Бить не только по фронтовой логистической системе противника (в районе 50 км от линии фронта), но и уничтожать технику, боеприпасы и живую силу оккупантов на более отдаленных рубежах (более 200 км)", – отмечает военный эксперт.

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По словам Влада Волошина, пока у нас HIMARS недостаточно ни для защиты, ни для нанесения ударов по фронтовой логистике врага.

"Как отмечал министр обороны Украины Алексей Резников, для обороны нам необходимо 50 данных установок. А для того, чтобы совершать какие-то контрнаступательные операции, нам нужно около 100 HIMARS", – акцентирует эксперт.

Союзники и партнеры должны держать слово и стать более оперативными

Также, продолжает Влад Волошин, мы ожидаем от союзников, от партнеров предоставление ВСУ новых систем противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. С их помощью мы сможем более эффективно защищать свое воздушное пространство. Сбивать больше российских ракет, которые летят всё чаще по гражданским объектам.

Есть надежда, отмечает эксперт, что к четвертой встрече в формате "Рамштайн" присоединяться новые члены. Таким образом, антипутинская, антироссийская коалиция увеличится. С соответствующим увеличением помощи Украине.

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"Кроме того, на этом саммите должны прислушаться к недавним заявлениям генсека НАТО – Йенса Столтенберга. Он подчеркивал, что Украине необходимо еще больше выделять и вооружений, и финансов. Потому что именно наша страна стоит сейчас на защите всего цивилизованного демократического общества. Останавливая российскую орду, прущую с востока самой страшной ценой – ценой жизни своих граждан. Надеюсь, во время виртуального саммита представители стран НАТО (и не только) прислушаются к этим словам, – отмечает Влад Волошин. – Безусловно, следует поднимать вопрос ответственности за данные обещания. Та же Германия на сегодняшний день, мягко говоря, притормозила поставку обещанной военной помощи Украине.

И формат "Рамштайна", имеющий прямое отношение к ФРГ, должен подтолкнуть Берлин к реальному выполнению того, что было ранее заявлено. Увеличив помощь в тех вооружениях, которые нам нужны, а не выискивая поводы от этого увильнуть".

Влад Волошин подытоживает: от "Рамштайна-4" мы ожидаем увеличение военной помощи, равно как скорости ее предоставления. Ситуация в российско-украинской войне демонстрирует, что вооружение и боеприпасы нам нужны здесь и сейчас, а не через какое-то время.