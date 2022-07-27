Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" оценил, чем закончится газовое противостояние рф с Европой

Российская компания "Газпром" по указке Кремля фактически открыто шантажирует Европу уменьшением поставок газа.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это сознательным террором и призвал отвечать санкциями.

С прохождением грядущего отопительного сезона у Европы, безусловно, будут проблемы. Понятно, что слабое звено среди мощных стран не вечно вставляющая палки в антироссийские санкции Венгрия (с ней всё понятно и не настолько она мощна), а Германия.

Мы видим сознательные действия россии. Вопрос в том, насколько хватит сил у нынешней коалиции продержаться в той же Германии. Понятно, что "зеленые" и "свободные демократы" будут до конца противостоять давлению со стороны рф и настаивать на усилении давления на нее. А с социал-демократами не всё так гладко. Там есть часть старых партийных функционеров, которые так или иначе связаны с экс-канцлером Шрёдером, известного своей пророссийской позицией. Не зря он даже сейчас находится в Москве.

Мне кажется, что западные элиты приняли всё же решение заканчивать заигрывать с россией и быть столь зависимыми от нее в энергетическом смысле. Да, соответствующие решения даются нелегко, сквозь зубы, с большими потерями в экономике, возможными сменами правительства.

Но в итоге, думаю, закончится всё тем, что россия окончательно потеряет европейский рынок. Уверен в этом процентов на 90%. Есть, конечно, некие экстраординарные события, которые оставлю для 10% вероятности, что ЕС не сможет так быстро слезть с энергетической иглы рф. Но процесс уже запущен. И его можно лишь замедлить.

А россия, конечно, не сможет объемы, подобные тем, что поставляет в Европу, переориентировать на другие рынки – тот же Китай, ту же Индию.

Газопроводная структура, ведущая в Европу, строилась СССР с конца 60-х. Потом в нее изрядно вложилась уже путинская рф со всеми ее "потоками". Это сотни потерянных миллиардов.

Нынешние сложности связаны с войной, с пост-ковидной ситуацией, с рядом кризисов, которые наплодила россия.

Но даже путин и его окружение, думаю, догадываются, что газ не будет вечным золотым ресурсом россии. Ранее на пятки наступала "зеленая энергетика". А теперь еще и Европа передает пламенный "привет". Она переживает пару сложных зим. Справится. Как и мы. А вот россию ждут тяжелейшие десятилетия.