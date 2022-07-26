"Это сознательный террор против европейцев": Зеленский дал ЕС рецепт ответа россии

Зеленский призвал Европу усилить санкции против агрессора

Во вторник, 26 июля, на 153-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский рассказал о терроре россиян против европейцев.

Соответствующее заявление главы государства доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України". Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении отметил, что, рф с помощью "Газпрома" сознательно терроризирует Евросоюз.

"Сегодня стало известно, что Великобритания расширила санкционный список против россии. Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, который следует подражать всем остальным в западном мире.

В частности, сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против россии. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор россии против европейцев. Используя "Газпром", москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Отвечать санкциями", — заявил Зеленский.

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Напомним, Елена и Владимир Зеленские в Киеве позировали известному фотографу для обложки американского Vogue. Что из этого получилось можно посмотреть у нас на сайте. Ранее глава государства высмеял авторов фейка о том, что он "в реанимации", и потроллил путина.