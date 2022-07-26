Елена и Владимир Зеленские в Киеве позировали для обложки американского Vogue (фото)

Снимала супругов культовая портретистка Энни Лейбовиц, кадры которой уже вошли в историю фотоискусства

Первая леди Украины Елена Зеленская – одна из главных героинь глянцевых и не только журналов этого года. Ее считают символом несокрушимости духа украинцев и воплощением женской силы, поэтому пересказывают историю на страницах Time, Guardian Saturday, El Pais Senman, Corriere della Sera Sette. Теперь она появилась на цифровой обложке "Библии моды" — американского журнала Vogue, а снимала ее в Киеве вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским легендарная портретистка Энни Лейбовиц.

Елена Зеленская позирует в доме на Банковой

Президентская пара в объективе Энни Лейбовиц

Снимки и статья о Зеленской вышли на сайте издания, а в бумажном формате их опубликуют в октябрьском номере Vogue. Для Лейбовиц первая леди Украины позировала в аэропорту Гостомеля и Офисе президента на Банковой. На нескольких фотографиях с ней появился и ее муж-президент. "Конечно, она моя любовь, но она и мой лучший друг. Елена действительно мой лучший друг", – сказал он о главной героине истории.

Елена Зеленская в аэропорту Гостомеля

Цифровая обложка американского Vogue

Съемку организовывала команда украинской версии Vogue. Для фото выбирали наряды и аксессуары украинских брендов Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska и Poustovit. Интервью у Елены Зеленской взяла журналистка Рэйчел Донадио.

Энни Лейбовиц, снявшая президентскую чету для американского Vogue, знаменита своими легендарными портретами. Многие сделанные ею кадры вошли в историю фотоискусства – Джон Леннон в объятиях Йоко Оно за несколько часов до своей гибели, беременная и обнаженная Деми Мур, Леонардо Ди Каприо с лебедем, Арнольд Шварценеггер на белом коне. Снимала Лейбовиц и мировых лидеров. Делать портреты ей доверяли, в частности, британская королева Елизавета II и президент США Барак Обама.

Как сообщал "Телеграф", героем обложки журнала Time был и сам Владимир Зеленский. Его интервью Саймону Шустеру стало главным материалом номера еженедельника, вышедшего в апреле.