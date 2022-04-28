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"Внутри мира Зеленского": президент Украины появился на обложке Time

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 28 апреля 2022, 15:55
Владимир Зеленский

Глава государства дал интервью американскому журналисту Саймону Шустеру

Президент Украины Владимир Зеленский, который может встретиться с кровавым диктатором путиным в ближайшие дни, появился на обложке американского журнала Time.

Кроме того, журнал выпустил материал о главе государства, который вышел в свет под названием "Внутри мира Зеленского".

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В интервью с журналистом Саймоном Шустером президент Украины рассказал о решающем моменте в войне с россией, так как оккупанты перегруппировались после тяжелых потерь под Киевом и начали новое наступление на востоке.

"Это будет полномасштабная битва, масштабнее которой мы не видели на территории Украины. Если мы выстоим, — это будет решающий момент для нас. Переломный момент", — отметил Зеленский в разговоре с американским журналистом.

Владимир Зеленский на новой обложке журнала Тime
Владимир Зеленский на новой обложке журнала Тime

Также глава государства рассказал о военных, которые сейчас находятся в осаде в Мариуполе внутри металлургического завода "Азовсталь". Мариуполь, по словам Зеленского, для россиян – это своеобразный символ, из-за чего они продолжают "играть в маленькие кровавые игры".

Ранее Владимир Зеленский предупредил россиян о последствиях назначения фейковых "властей" оккупантами. По его словам, в Херсоне и части Запорожской области захватчики меняют флаги и показывают каких-то "самоубийц" в роли коллаборантов.

Теги:
#TIME #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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