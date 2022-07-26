Олена та Володимир Зеленські у Києві позували для обкладинки американського Vogue, фото

Знімала подружжя культова портретистка Енні Лейбовіц, кадри якої уже увійшли в історію фотомистецтва

Перша леді України Олена Зеленська – одна з головних героїнь глянцевих і не тільки журналів цього року. Її вважають символом незламності духу українців і втіленням жіночої сили, тому переповідають історію на сторінках Time, Guardian Saturday, El Pais Senman, Corriere della Sera Sette. Тепер вона з’явилась на цифровій обкладинці "Біблії моди" — американського журналу Vogue, а знімала її у Києві разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським легендарна портретистка Енні Лейбовіц.

Олена Зеленська позує в будинку на Банковій

Президентське подружжя в об'єктиві Енні Лейбовіц

Знімки та стаття про Зеленську вийшли на сайті видання, а у паперовому форматі їх опублікують у жовтневому числі Vogue. Для Лейбовіц перша леді України позувала в аеропорту Гостомеля і Офісі президента на Банковій. На декількох фото з нею з’явився і її чоловік-президент. "Звісно, вона моя любов, але вона і мій найкращий друг. Олена дійсно мій найкращий друг", – сказав він про головну героїню історії.

Олена Зеленська в аеропорту Гостомеля

Цифрова обкладинка американського Vogue

Зйомку організовувала команда української версії Vogue. Для фото обирали вбрання та аксесуари українських брендів Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska та Poustovit. Інтерв’ю в Олени Зеленської взяла журналістка Рейчел Донадіо.

Енні Лейбовіц, яка зняла президентську пару для американського Vogue, знаменита своїми легендарними портретами. Чимало зроблених нею кадрів увійшли в історію фотомистецтва – Джон Леннон в обіймах Йоко Оно за кілька годин до своєї загибелі, вагітна і оголена Демі Мур, Леонардо Ді Капріо з лебедем, Арнольд Шварценеггер на білому коні. Знімала Лейбовіц і світових лідерів. Робити портрети їй довіряли зокрема британська королева Єлизавета ІІ та президент США Барак Обама.

Як повідомляв "Телеграф", героєм обкладинки журналу Time був і сам Володимир Зеленський. Його інтерв’ю Саймону Шустеру стало головним матеріалом числа тижневика, що вийшло у квітні.