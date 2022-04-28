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"Всередині світу Зеленського": президент України з’явився на обкладинці Time

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 28 квітня 2022, 15:55
Володимир Зеленський

Глава держави дав інтерв’ю американському журналісту Саймону Шустеру

Президент України Володимир Зеленський, який може зустрітися з кривавим диктатором путіним найближчими днями, з’явився на обкладинці американського журналу Time.

Крім того, журнал випустив матеріал про главу держави, який вийшов у світ під назвою "Всередині світу Зеленського".

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В інтерв’ю з журналістом Саймоном Шустером президент України розповів про вирішальний момент у війні з росією, оскільки окупанти перегрупувалися після важких втрат під Києвом та розпочали новий наступ на сході.

"Це буде повномасштабна битва, більша за будь-яку, яку ми не бачили на території України. Якщо ми вистоємо, — це буде вирішальний момент для нас. Переломний момент", — зазначив Зеленський у розмові з американським журналістом.

Володимир Зеленський на новій обкладинці журналу Тime
Володимир Зеленський на новій обкладинці журналу Тime

Також глава держави розповів про військових, які зараз перебувають в облозі у Маріуполі всередині металургійного заводу "Азовсталь". Маріуполь, за словами Зеленського, для росіян – це своєрідний символ, через що вони продовжують "грати у маленькі криваві ігри".

Раніше Володимир Зеленський попередив росіян про наслідки призначення фейкової "влади" окупантами. За його словами, у Херсоні та частині Запорізької області загарбники змінюють прапори та показують якихось "самогубців" у ролі колаборантів.

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#TIME #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Lifestyle
"Всередині світу Зеленського": президент України з’явився на обкладинці Time
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