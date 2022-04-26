Зеленський попередив росіян про наслідки призначення фейкової "влади" окупантами

Платити за дії кремля доведеться і звичайним росіянам

Російські окупаційні сили на тимчасово непідконтрольних територіях України намагаються призначати "нову владу", однак це призведе лише до подальшої ізоляції росії від світу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

За його словами, у Херсоні та частині Запорізької області росіяни змінюють прапори та показують якихось "самогубців" у ролі колаборантів.

"А що це дає росії? Тільки нові втрати. Буде новий санкційний пакет від Євросоюзу. Буде ще більше обмежень для торгівлі", — сказав Зеленський.

За його словами, велика частина країн світу "неминуче" відмовиться від російської нафти та інших енергоносіїв, а співпрацювати з "Росатомом" не захоче жодна адекватна країна.

"Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику їхньої держави", — сказав Зеленський і додав, що кожного військового злочинця і колаборанта буде встановлено, знайдено і притягнуто до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня російські військові увірвалися в будівлю міськради Херсона і вигнали звідти всіх людей, які там знаходилися. 26 квітня стало відомо, що окупанти призначили своїх "глав" міськради та ОДА. Так на посаду "голови" Херсонської ОДА було призначено екснардепа "Партії регіонів" і колишнього мера міста Володимира Сальдо, а "головою" міської адміністрації Олександра Кобеця