Змусила доньку відмовитися від дитини, а сина вигнала: як виглядають діти зірки радянського кіно Фатєєвої та де вони зараз

Акторка завжди на перше місце ставила кар’єру, а не сім’ю

Радянська актриса, зірка фільмів "Джентльмени удачі" та "Місце зустрічі змінити не можна" Наталія Фатєєва, засудила війну, оскільки родом з Харкова, хоча продовжує жити в Російській Федерації. Наразі артистка веде самітницький спосіб життя і навіть не спілкується зі своїми дітьми.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають спадкоємці Наталії Фатєєвої та чим займаються. Ми дізналися, чому акторка не спілкується ні з дітьми, ні з онуками.

Що відомо про особисте життя актриси Наталії Фатєєвої

Зірка радянських фільмів Наталія Фатєєва була тричі заміжня. Вперше під вінець вона пішла у 20 років, її чоловіком став однокурсник Леонід Тарабаринов, але через два роки їхній шлюб розпався.

Перший чоловік Наталії Фатєєвої

Вдруге актриса вийшла заміж за режисера Володимира Басова, з яким познайомилася на зйомках його фільму "Випадок на шахті вісім". Незабаром Фатєєва народився йому син Володимир. Через три роки шлюб розпався.

Другий чоловік Фатєєвої, від якого вона народила сина

Третім чоловіком знаменитості став космонавт Герой Радянського Союзу Борис Єгоров. Заради Фатєєвої він покинув дружину та маленького сина. У шлюбі з космонавтом актриса народила дочку Ольгу, але це не допомогло їм зміцнити шлюб. Через чотири роки подружжя розлучилося, оскільки Єгоров пішов до подруги Фатєєвої Наталі Кустинської.

Наталія Фатєєва з третім чоловіком Борисом Єгоровим

Як виглядають діти Фатєєвої та що про них відомо

Хорошої та люблячої мами з Наталії Фатєєвої, на жаль, не вийшло, оскільки вона завжди ставила на перше місце кар’єру, а не сім’ю. З дитинства сина Володимира актриса віддала на виховання бабусі та дідусеві до Харкова, які замінили йому батьків.

У Фатєєвої двоє дітей: син та дочка

Коли Фатєєва одружилася з космонавтом, вона забрала сина до Москви й відправила до школи-інтернату. Мама відвідувала його вкрай рідко, до Володимира приходив батько та тітка.

Наталія Фатєєва в молодості

А коли синові виповнилося 18 років, він вирішив одружитися, його обраницю звали Ольга. Кохану дівчину Володимир познайомив із матір’ю, але Фатєєва не була в захваті від невістки. Вони почали разом жити в її 5-кімнатній квартирі, але через напружені стосунки актриса вигнала молодят.

Син Фатєєвої Володимир разом із дружиною

Зараз Володимиру 65 років і він досі одружений з Ольгою, разом вони працюють у сфері кінематографа. У них народився син Іван, який також пішов їхніми стопами.

Як виглядає син Наталії Фатєєвої

Щодо доньки Наталії, то її вихованням у дитинстві також займалася бабуся з дідусем. А у 16 років дівчина завагітніла, поява онука в будинку не входила в плани радянської актриси й вона змусила доньку відмовила новонародженої дитини.

Наталія Фатєєва разом із дочкою

Батько малюка Максим Коропцов був сином відомого кінооператора, він нічого не знав про народження сина, якого назвали Євгеном, бо служив в армії. Але про його появу на світ дізналися батьки Максима і вирішили всиновити хлопчика.

Зараз Євген Коропцов працює оператором, здобув дві вищі освіти та давно створив свою родину. Довгий час він не знав правди про своє народження, адже рідного батька вважав за свого старшого брата. Коли правда випливла назовні, Євген не захотів знати ні рідну маму, ні знамениту бабусю.

Онук радянської актриси Фатєєвої

Відомо, що зараз Фатєєва веде самітницький спосіб життя і з дітьми практично не спілкується. Коли вона мала проблеми зі здоров’ям, син і дочка підтримали й допомогли їй, але як тільки стан актриси покращився, вона спровокувала між ними сварку і перестала спілкуватися з близькими.

Як Наталія Фатєєва виглядає зараз

"Ми допомагали, потім їй стало краще, і вона вирішила, що ми — тягар. Діти їй набридли… з мамою спілкуюся через сестру, через знайомих її, яких не так багато. Я все знаю. Прямо спілкування немає — це небезпечно ", — заявив син Володимир.

Але подібні звинувачення з боку спадкоємців актриса назвала фантазіями: "Якщо в них голова не працює, я не винна в цьому. Ви не реагуйте — можна просто пошкодувати про те, що людина, яка має до мене пряме відношення, каже якісь дурниці". — сказала зірка радянського кіно.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Селезньової, яка зіграла Ліду в "Операції И". Чоловік став багатодітним батьком.