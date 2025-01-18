Заставила дочь отказаться от ребенка, а сына выгнала: как выглядят дети звезды советского кино Фатеевой и где они сейчас

У актрисы всегда на первом месте была карьера, а не семья

Советская актриса, звезда фильмов "Джентльмены удачи" и "Место встречи изменить нельзя" Наталья Фатеева, осудила войну, поскольку родом из Харькова, хотя продолжает жить в Российской Федерации. Сейчас артистка ведет затворнический образ жизни и даже не общается со своими детьми.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят наследники Натальи Фатеевой и чем занимаются. Мы узнали, почему актриса не общается ни с детьми, ни с внуками.

Что известно о личной жизни актрисы Натальи Фатеевой

Звезда советских фильмов Наталья Фатеева была трижды замужем. Первый раз под венец она пошла в 20 лет, ее мужем стал однокурсник Леонид Тарабаринов, но спустя два года их брак распался.

Первый муж Натальи Фатеевой

Второй раз актриса вышла замуж за режиссера Владимира Басова, с которым познакомилась на съемках его фильма "Случай на шахте восемь". Вскоре Фатеева родился ему сына Владимира. Спустя три года брак распался.

Второй муж Фатеевой, от которого она родила сына

Третьим мужем знаменитости стал космонавт Герой Советского Союза Борис Егоров. Ради Фатеевой он бросил жену и маленького сына. В браке с космонавтом актриса родила дочь Ольгу, но это не помогло им укрепить брак. Через четыре года супруги расстались, поскольку Егоров ушел к подруге Фатеевой Наталье Кустинской.

Наталья Фатеева с третьим мужем Борисом Еговровым

Как выглядят дети Фатеевой и что о них известно

Хорошей и любящей мамы из Натальи Фатеевой, увы, не получилось, поскольку она всегда ставила на первое место карьеру, а не семью. С детства сына Владимира актриса отдала на воспитание бабушке и дедушке в Харьков, которые заменили ему родителей.

У Фатеевой двое детей: сын и дочь

Когда Фатеева вышла замуж за космонавта, она забрала сына в Москву и определила в школу-интернат. Мама посещала его крайне редко, к Владимиру приходил отец и тетя.

Наталья Фатеева в молодости

А когда сыну исполнилось 18 лет, он решил жениться, его избранницу звали Ольга. Любимую девушку Владимир познакомил с матерью, но Фатеева не была в восторге от невестки. Они начали вместе жить в ее 5-комнатной квартире, но из-за напряженных отношений, актриса выгнала молодоженов.

Сын Фатеевой Владимир вместе с женой

Сейчас Владимиру 65 лет и он до сих пор в браке с Ольгой, вместе они работают в сфере кинематографа. У них родился сын Иван, который также пошел по их стопам. Но Фатеева равнодушна к внуку и не общается с ним.

Как выглядит сын Натальи Фатеевой

Что касается дочери Натальи, то ее воспитанием в детстве также занималась бабушка с дедушкой. А в 16 лет девушка забеременела, появление внука в доме не входило в планы советской актрисы и она потребовала, что дочь отказала новорожденного в Дом ребенка.

Наталья Фатеева вместе с дочерью

Отец малыша Максим Коропцов был сыном известного кинооператора, он ничего не знал о рождении сына, которого назвали Евгений, потому что служил в армии. Но о его появлении на свет узнали родители Максима и приняли решение усыновить мальчика.

Сейчас Евгений Коропцов работает оператором, получил два высших образования и давно создал свою семью. Долгое время он не знал правды о своем рождении, ведь родного отца считал своим старшим братом. Когда правда всплыла наружу, Евгений не захотел знать ни родную маму, ни знаменитую бабушку.

Внук советской актрисы Фатеевой

Известно, что сейчас Фатеева ведет затворнический образ жизни и с детьми практически не общается. Когда у нее были проблемы со здоровьем, сын и дочь поддержали и помогли ей, но как только состояние актрисы улучшилось, она спровоцировала между ними ссору и перестала общаться с близкими.

Как Наталья Фатеева выглядит сейчас

"Мы помогали, потом ей стало лучше, и она решила, что мы — бремя. Дети ей надоели… с мамой общаюсь через сестру, через знакомых ее, которых не так много. Я все знаю. Прямо общения нет – это опасно", — заявил сын Владимир.

Но подобные обвинения со стороны наследников актриса назвала фантазиями: "Если у них голова не работает, я не виновата в этом. Вы не реагируйте — можно просто пожалеть о том, что человек, который имеет ко мне прямое отношение, говорит какие-то глупости" — сказала звезда советского кино.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Селезневой, сыгравшей Лиду в "Операции Ы". Мужчина стал многодетным отцом.