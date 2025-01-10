Залишилися з матір’ю-зрадницею України: де зараз діти Алана Бадоєва і як вони виглядають
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У кліпмейкера є названий син та єдина рідна дочка
Український кліпмейкер Алан Бадоєв, попри багаторічну роботу в Росії, залишився в Україні після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Режисер, який 10 січня відзначає 44-річчя, підтримує українців, а у 2023 році навіть зняв документальний фільм "Довга доба", в якій показав війну, розв’язану країною-агресоркою, очима мирних жителів з різних куточків нашої країни. У 2012 році чоловік розлучився з ведучою шоу "Орел і Решка" Жанною Бадоєвою, яка сьогодні мовчить про напад РФ на Україну, в якій вона збудувала успішну кар’єру на телебаченні, і продовжує працювати в російських проєктах.
Алан Бадоєв є батьком для двох дітей: названого сина Бориса та єдиної рідної дочки Лоліти. "Телеграф" розповідає, що відомо про дітей українського кліпмейкера і як вони зараз виглядають.
Борис Бадоєв
Борис Бадоєв народився у першому шлюбі Жанни Бадоєвої з бізнесменом Ігорем Кураченком. Попри не кровний зв’язок, хлопчик став дуже рідним для свого вітчима.
Сьогодні Бадоєв-молодший також займається режисурою, продюсерством та пробує себе у сценарній справі. Борис уже представив свій перший документальний фільм на великому показі у палаці культури Мілана та отримав позитивні відгуки кінокритиків.
Лоліта Бадоєва
У лютому спільній доньці Алана та Жанни Бадоєвих виповниться 20 років. За словами режисера, Лоліта поки що не визначилася з вибором професії, але вже проявляє інтерес до режисури.
Лоліта разом із братом Борисом зараз проживає та навчається в Італії, де ж і знаходиться сама зрадниця України Жанна Бадоєва зі своїм третім чоловіком, італійським бізнесменом львівського походження Василем Мельничиним.
Жанна Бадоєва працює на пропагандистів
Сьогодні телеведуча працює над шоу "Життя інших", яке транслюється російським "Першим каналом". Попри те, що Жанна Бадоєва (у дівиці Довгопольська) є громадянкою Італії та проживає за кордоном, вона обрала роботу в Росії. Вона мовчить про війну в Україні, де вона виросла і досягла успіху у кар’єрі. З січня 2023 року ведуча перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
"Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо. Але це буде лише, якщо Жанна захоче. Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю права це робити", — говорив Бадоєв в інтерв’ю Раміні Есхакзай.
З Жанною Бадоєвою режисер був одружений 9 років. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва.