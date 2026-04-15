Виннику вказали на його місце після "великоднього" відео

Виконавця захейтили українці та підтримали росіяни

Олег Винник — український артист, який з початку війни втік із України і більше тут не з’являвся. Зараз він живе в Німеччині і час від часу виходить на зв’язок у соцмережах та дає рідкісні інтерв’ю.

Так, у свято Великодня Винник несподівано записав відео у TikTok, у якому чомусь заговорив російською мовою. У цьому зверненні співак визвірився на адресу "жовтої преси", яка нібито поширює про нього недостовірну інформацію. Про що саме йдеться, артист не уточнив, проте почав погрожувати судами. Також він заявив, що він був і залишається українцем, любить свою країну та допомагає їй.

Олег Винник втік з України на початку війни. Фото: скріншот із відео

А ось своє звернення російською мовою Винник у підписі до відео пояснив тим, що це "загальнозрозуміла" мова.

Заява цією мовою — щоб її однаково чітко почули та зрозуміли як українські, так і російські ЗМІ. йдеться у підписі до відео

Треба сказати, що українці не прогавили нагоди поставити Винника на місце і навіть потролили його в коментарях. Багато хто просто написав "А хто це?", натякаючи, що в Україні вже всі забули про нього.

Ось що писали люди у коментарях до відео Олега Винника:

Чи можна перекласти на українську? Вибачте, я не розумію.

А про що йдеться? Хто про нього пише?

Ми тебе не розуміємо.

А що Росія теж пише про нього?

Хто це взагалі?

Хто це?

А можна питання? У якій країні ви зараз перебуваєте?

Субтитри будуть?

Коментарі під відео Олега Винника

