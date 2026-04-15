Виннику указали на его место после "пасхального" видео

Исполнителя захейтили украинцы и поддержали россияне

Олег Винник — украинский артист, который с начала войны сбежал из Украины и больше здесь не появлялся. Сейчас он живет в Германии и время от времени выходит на связь в соцсетях и дает редкие интервью.

Так, в праздник Пасхи Винник неожиданно записал видео в TikTok, в котором почему-то заговорил на русском языке. В этом обращении певец вызверился в адрес "желтой прессы", которая якобы распространяет о нем недостоверную информацию. О чем именно идет речь, артист не уточнил, однако начал угрожать судом. Также он заявил, что он был и остается украинцем, любит свою страну и помогает ей.

Олег Винник сбедал из Украины в начале войны. Фото: скриншот из видео

А вот свое обращение на русском языке Винник в подписи к видео объяснил тем, что это "общепонятный" язык.

Заявление на этом языке — чтобы его одинаково четко услышали и поняли как украинские, так и российские СМИ говорится в подписи к видео

Надо сказать, что украинцы не упустили возможности поставить Винника на место и даже потроллили его в комментариях. Многие просто написали "А кто это?", намекая, что в Украине уже все забыли о нем.

Вот что писали люди в комментариях к видео Олега Винника:

Можно перевести на украинский? Простите, я не понимаю.

А о чем идет речь? Кто о нем что-то пишет?

Мы тебя не понимаем.

А что, Россия тоже пишет о нем?

Кто это?

А кто это?

А можно вопрос? В какой стране на данный момент находитесь?

Субтитры будут?

Комментарии под видео Олега Винника

