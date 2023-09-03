Алан Бадоєв показав свою доньку від ведучої, що мовчить про війну і заробляє у рф (фото)

А зіркова мама дівчинки продовжує розважати росіян

Український кліпмейкер Алан Бадоєв, яки поділився шкільними фото, показав своїм підписникам у соцмережі свою єдину доньку Лоліту. Дівчинка з'явилась на світ у шлюбі режисера з телеведучою і актрисою Жанною Бадоєвою, яку було внесено до списку санкцій за указом президента України Володимира Зеленського за антиукраїнську діяльність.

Кліпмейкер назвав доньку сонечком і побажав, щоб усі діти були щасливими. "Моє сонечко. Дивлюсь на Lo і завмирає подих. Нехай наші діти будуть щасливими , їм ще лікувати світ любовʼю", — написав чоловік.

Бадоєви прожили у шлюбі 9 років, розлучившись у 2012 році. Ще Бадоєва виховує сина Бориса від першого шлюбу.

Лоліта Бадоєва дуже підросла

Нагадаємо, що Жанна Бадоєва мовчить про війну і не коментує того, що відбувається в Україні. Зірка продовжує спокійно розважати росіян, доки в її країні окупанти вбивають мирних жителів.

Ще в січні минулого року ведуча знялася в російській новорічній передачі разом з артистами-путіністами. Рік тому мовчунка навіть потрапила під критику в росії. А ось її колишній чоловік, український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв після подій 24 лютого відразу заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.