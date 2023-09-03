Алан Бадоев показал свою дочь от ведущей, которая молчит о войне и зарабатывает в рф (фото)

А звездная мама девочки продолжает развлекать россиян

Украинский клипмейкер Алан Бадоев, поделившийся школьными фото, показал своим подписчикам в соцсети свою единственную дочь Лолиту. Девочка появилась на свет в браке режиссера с телеведущей и актрисой Жанной Бадоевой, которая была внесена в список санкций по указу президента Украины Владимира Зеленского за антиукраинскую деятельность.

Клипмейкер назвал дочь солнышком и пожелал, чтобы все дети были счастливы. "Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", — написал мужчина.

Бадоевы прожили в браке 9 лет, расставшись в 2012 году. Еще Бадоева воспитывает сына Бориса от первого брака.

Лолита Бадоева очень подросла

Напомним, что Жанна Бадоева молчит о войне и не комментирует происходящее в Украине. Звезда продолжает спокойно развлекать россиян, пока в ее стране оккупанты убивают мирных жителей.

Еще в январе прошлого года ведущая снялась в российской новогодней передаче вместе с артистами-путинистами. Год назад молчунья даже попала под критику в россии. А вот ее бывший муж, украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев после событий 24 февраля сразу заявил, что больше никогда не согласится сотрудничать с россиянами.