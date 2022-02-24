Бадоев честно ответил Собчак, будет ли дальше сотрудничать с российскими артистами

Снимавший клипы многим российским звездам режиссер заявил по поводу ситуации в Украине

Украинский режиссер, клипмейкер Алан Бадоев честно ответил в комментарии российской телеведущей Ксении Собчак о намерении сотрудничать с российскими звездами после вторжения военных РФ в Украину.

Журналистка отметила, что украинский певец Иван Дорн и его лейбл высказали позицию, что не будут работать с российскими артистами. Собчак поинтересовалась у Бадоева, продолжит ли он и далее работать с артистами РФ.

"Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет", — четко заявил клипмейкер.

Напомним, что после масштабного вторжения России в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны России с Украиной — это Валерий Меладзе, Иван Ургант, Юрий Дудь и другие.

Напомним, ранее россияне набросились на Дудя из-за слов об Украине и Путине.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.