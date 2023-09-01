Дантес, Леся Никитюк, Сумская и другие украинские звезды делятся школьными снимками в День знаний 2023 (фото)

Артем Пивоваров позирует на фото с грамотой, а Дантес угощает одноклассниц за праздничным столом

День знаний – праздник, который остается особенным даже после окончания школы. В социальных сетях украинские звезды 1 сентября 2023 года делятся своими архивными снимками с той поры.

"Телеграф" рассказывает, кто из известных украинцев в эту пятницу показал школьные фото в сети. Некоторых артистов не узнать, а кто-то изменился лишь немного.

Ольга Сумская

Актриса разместила в соцсетях старое фото, датированное 1973 годом. По словам Сумской, снимок сделан в Запорожье, где и прошло ее детство.

Ольга Сумская в школе

Артем Пивоваров

Певец-хитмейкер 1 сентября 2023 года опубликовал архивное фото. В руках маленький Артем Пивоваров держит грамоту.

Артем Пивоваров со школьной грамотой

Наталья Денисенко

Актриса поздравила всех школьников с праздником первого звонка. Денисенко показала свое любимое фото со школьных лет.

Школьный портрет Натальи Денисенко

Дантес

Певец Владимир Дантес опубликовал забавную фотографию. На снимке он наливает, судя по всему, шампанское за столом в окружении девочек. "С 1 сентября! Выпьем": подписал фото артист.

Дантес с детства был душой компании

Леся Никитюк

Черно-белую фотографию разместила в Instagram в День знаний 2023 и ведущая Леся Никитюк. Звезда пожелала украинцам хорошей учебы без тревог.

Каднай

Исполнитель Дмитрий Каднай из одноименной группы показал себя в детстве. "До сих пор тянусь к знаниям": написал певец.

Детское фото Дмитрия Кадная

Анна Ризатдинова

Свой снимок с 1 сентября в школьные времена показала поклонникам олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова. На фото она позирует с букетом и рюкзаком.

Школьница Анна Ризатдинова

Алан Бадоев

Режиссер и продюсер Алан Бадоев 1 сентября 2023 года поделился серией школьных снимках. На черно-белых фото он в 8, 3 и 1 классах.

Первоклассник Алан Бадоев

Режиссера легко узнать на детских снимках

Архивное фото Алана Бадоева

Алина Гросу

Певица порадовала поклонников не только своим школьным фото, а и снимком ее младшего брата (он пошел в 1 класс в этом году). Гросу пожелала всем сил в новом учебном году.

Светлана Лобода

Певица продолжает вести соцсети на украинском языке. В День знаний Лобода опубликовала свое детское фото.

"Сейчас я понимаю, что сегодня идут в школу совсем не дети, а настоящие взрослые. Потому что школу жизни им пришлось проходить каждый день", — написала исполнительница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в школьные годы шестой президент Украины. В сети не так много детских снимков Владимира Зеленского.