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Дантес, Леся Никитюк, Сумская и другие украинские звезды делятся школьными снимками в День знаний 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Леся Никитюк, Наталка Денисенко и Дима Каднай в детстве Новость обновлена 01 сентября 2023, 15:15
Леся Никитюк, Наталка Денисенко и Дима Каднай в детстве. Фото instagram

Артем Пивоваров позирует на фото с грамотой, а Дантес угощает одноклассниц за праздничным столом

День знаний – праздник, который остается особенным даже после окончания школы. В социальных сетях украинские звезды 1 сентября 2023 года делятся своими архивными снимками с той поры.

"Телеграф" рассказывает, кто из известных украинцев в эту пятницу показал школьные фото в сети. Некоторых артистов не узнать, а кто-то изменился лишь немного.

Ольга Сумская

Актриса разместила в соцсетях старое фото, датированное 1973 годом. По словам Сумской, снимок сделан в Запорожье, где и прошло ее детство.

Ольга Сумская в школьные годы
Ольга Сумская в школе

Артем Пивоваров

Певец-хитмейкер 1 сентября 2023 года опубликовал архивное фото. В руках маленький Артем Пивоваров держит грамоту.

Артем Пивоваров в школьные годы
Артем Пивоваров со школьной грамотой

Наталья Денисенко

Актриса поздравила всех школьников с праздником первого звонка. Денисенко показала свое любимое фото со школьных лет.

Наталья Денисенко в школьные годы
Школьный портрет Натальи Денисенко

Дантес

Певец Владимир Дантес опубликовал забавную фотографию. На снимке он наливает, судя по всему, шампанское за столом в окружении девочек. "С 1 сентября! Выпьем": подписал фото артист.

Владимир Дантес в школьные годы
Дантес с детства был душой компании

Леся Никитюк

Черно-белую фотографию разместила в Instagram в День знаний 2023 и ведущая Леся Никитюк. Звезда пожелала украинцам хорошей учебы без тревог.

Каднай

Исполнитель Дмитрий Каднай из одноименной группы показал себя в детстве. "До сих пор тянусь к знаниям": написал певец.

Дмитрий Каднай в детстве
Детское фото Дмитрия Кадная

Анна Ризатдинова

Свой снимок с 1 сентября в школьные времена показала поклонникам олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова. На фото она позирует с букетом и рюкзаком.

Анна Ризатдинова в школьные годы
Школьница Анна Ризатдинова

Алан Бадоев

Режиссер и продюсер Алан Бадоев 1 сентября 2023 года поделился серией школьных снимках. На черно-белых фото он в 8, 3 и 1 классах.

Алан Бадоев в детстве
Первоклассник Алан Бадоев
Алан Бадоев в детстве
Режиссера легко узнать на детских снимках
Алан Бадоев в детстве
Архивное фото Алана Бадоева

Алина Гросу

Певица порадовала поклонников не только своим школьным фото, а и снимком ее младшего брата (он пошел в 1 класс в этом году). Гросу пожелала всем сил в новом учебном году.

Светлана Лобода

Певица продолжает вести соцсети на украинском языке. В День знаний Лобода опубликовала свое детское фото.

"Сейчас я понимаю, что сегодня идут в школу совсем не дети, а настоящие взрослые. Потому что школу жизни им пришлось проходить каждый день", — написала исполнительница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в школьные годы шестой президент Украины. В сети не так много детских снимков Владимира Зеленского.

Теги:
#Ольга Сумская #Детские фото #Артем Пивоваров #Леся Никитюк