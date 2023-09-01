Дантес, Леся Никитюк, Сумская и другие украинские звезды делятся школьными снимками в День знаний 2023 (фото)
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Артем Пивоваров позирует на фото с грамотой, а Дантес угощает одноклассниц за праздничным столом
День знаний – праздник, который остается особенным даже после окончания школы. В социальных сетях украинские звезды 1 сентября 2023 года делятся своими архивными снимками с той поры.
"Телеграф" рассказывает, кто из известных украинцев в эту пятницу показал школьные фото в сети. Некоторых артистов не узнать, а кто-то изменился лишь немного.
Ольга Сумская
Актриса разместила в соцсетях старое фото, датированное 1973 годом. По словам Сумской, снимок сделан в Запорожье, где и прошло ее детство.
Артем Пивоваров
Певец-хитмейкер 1 сентября 2023 года опубликовал архивное фото. В руках маленький Артем Пивоваров держит грамоту.
Наталья Денисенко
Актриса поздравила всех школьников с праздником первого звонка. Денисенко показала свое любимое фото со школьных лет.
Дантес
Певец Владимир Дантес опубликовал забавную фотографию. На снимке он наливает, судя по всему, шампанское за столом в окружении девочек. "С 1 сентября! Выпьем": подписал фото артист.
Леся Никитюк
Черно-белую фотографию разместила в Instagram в День знаний 2023 и ведущая Леся Никитюк. Звезда пожелала украинцам хорошей учебы без тревог.
Каднай
Исполнитель Дмитрий Каднай из одноименной группы показал себя в детстве. "До сих пор тянусь к знаниям": написал певец.
Анна Ризатдинова
Свой снимок с 1 сентября в школьные времена показала поклонникам олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова. На фото она позирует с букетом и рюкзаком.
Алан Бадоев
Режиссер и продюсер Алан Бадоев 1 сентября 2023 года поделился серией школьных снимках. На черно-белых фото он в 8, 3 и 1 классах.
Алина Гросу
Певица порадовала поклонников не только своим школьным фото, а и снимком ее младшего брата (он пошел в 1 класс в этом году). Гросу пожелала всем сил в новом учебном году.
Светлана Лобода
Певица продолжает вести соцсети на украинском языке. В День знаний Лобода опубликовала свое детское фото.
"Сейчас я понимаю, что сегодня идут в школу совсем не дети, а настоящие взрослые. Потому что школу жизни им пришлось проходить каждый день", — написала исполнительница.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в школьные годы шестой президент Украины. В сети не так много детских снимков Владимира Зеленского.