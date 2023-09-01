Дантес, Леся Нікітюк, Сумська та інші українські зірки діляться шкільними знімками на День знань 2023 (фото)

Артем Пивоваров позує на фото з грамотою, а Дантес пригощає однокласниць за святковим столом

День знань – свято, яке залишається особливим навіть після закінчення школи. У соціальних мережах українські зірки 1 вересня 2023 року діляться своїми архівними знімками з того часу.

"Телеграф" розповідає, хто з відомих українців цієї п’ятниці показав шкільні фото в мережі. Деяких артистів не впізнати, а хтось змінився лише трохи.

Ольга Сумська

Акторка розмістила в соцмережах старе фото, датоване 1973 роком. За словами Сумської, знімок зроблено у Запоріжжі, де й пройшло її дитинство.

Ольга Сумська у школі

Артем Пивоваров

Співак-хітмейкер 1 вересня 2023 року опублікував архівне фото. У руках маленький Артем Пивоваров тримає грамоту.

Артем Пивоваров зі шкільною грамотою

Наталка Денисенко

Акторка привітала всіх школярів зі святом першого дзвоника. Денисенко показала своє улюблене фото із шкільних років.

Шкільний портрет Наталки Денисенко

Дантес

Співак Володимир Дантес опублікував кумедну фотографію. На знімку він наливає, зважаючи на все, шампанське за столом в оточенні дівчаток. "З 1 вересня! Вип’ємо": підписав фото артист.

Дантес з дитинства був душею компанії

Леся Нікітюк

Чорно-білу фотографію розмістила в Instagram у День знань 2023 й ведуча Леся Нікітюк. Зірка побажала українцям гарного навчання без тривог.

Каднай

Виконавець Дмитро Каднай із однойменної групи показав себе у дитинстві. "Досі тягнуся до знань": написав співак.

Дитяче фото Дмитра Кадная

Анна Різатдінова

Свій знімок із 1 вересня у шкільні часи показала шанувальникам олімпійська чемпіонка, гімнастка Анна Різатдінова. На фото вона позує з букетом та рюкзаком.

Школярка Анна Різатдінова

Алан Бадоєв

Режисер та продюсер Алан Бадоєв 1 вересня 2023 року поділився серією шкільних знімків. На чорно-білих фото він у 8, 3 та 1 класах.

Першокласник Алан Бадоєв

Режисера легко впізнати на дитячих знімках

Архівне фото Алана Бадоєва

Аліна Гросу

Співачка порадувала шанувальників не лише своїм шкільним фото, а й знімком її молодшого брата (він пішов у 1 клас цього року). Гросу побажала всім сил у новому навчальному році.

Світлана Лобода

Співачка продовжує вести соцмережі українською мовою. У День знань Лобода опублікувала своє дитяче фото.

"Зараз я розумію, що сьогодні йдуть до школи зовсім не діти, а справжні дорослі. Бо школу життя їм довелось проходити щодня", — написала виконавиця.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був у шкільні роки шостий президент України. У мережі не так багато дитячих знімків Володимира Зеленського.