Яким був Володимир Зеленський у шкільні роки: дитячі знімки президента

У шкільний період Зеленський мав багато творчих захоплень, але й про навчання він не забував

Шостий президент України Володимир Зеленський у юні роки був зіркою школи. Танці, співи, театр, гумор займали весь його вільний час.

У День знань, 1 вересня 2023 року, "Телеграф" згадує, яким був у шкільні роки президент України Володимир Зеленський. Майбутній глава держави закінчив школу 28 років тому.

Володимир Зеленський – у минулому учень 95-ї гімназії Кривого Рогу. У дитинстві він захоплювався спортом, музикою, танцями та театром. Простіше кажучи, був зіркою шкільної сцени. Більше того, творчість настільки поглинала маленького Зеленського, що іноді він із однодумцями замість уроків ходив на репетиції до дитячого будинку творчості.

Володимир Зеленський (ліворуч) у дитинстві

Володимир Зеленський у дитинстві і зараз

Майбутній президент (четвертий у нижньому ряду) із класом. Фото: Країна.Юа

У шкільні роки почалося захоплення гумором, потім КВК, який і привів Зеленського до слави. Медалістом не був, але закінчив гімназію з двома четвірками в атестаті в 1995 році.

Про шкільну пору Зеленський завжди відгукувався з теплом. "Школа — це єдине з минулого, куди хочеться повернутися. Річка, в яку хочеться увійти вдруге": якось говорив президент.

Зірка школи

Шкільні роки Володимира Зеленського (у центрі)

Колаж "95 кварталу" зі шкільними знімками артистів

Володимир Зеленський у юні роки зі своїм батьком Олександром

До речі, в одній школі із Зеленським, але у паралельному класі, навчалася Олена Кияшко – майбутня перша леді. Щоправда, доленосне знайомство відбулося набагато пізніше, вже у студентські часи. Закохані зустрічалися понад сім років й одружилися у 2003 році. Виховують 19-річну доньку Олександру та 10-річного сина Кирила.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими були у шкільні роки українські співаки, спортсмени та шоумени. Напередодні 1 вересня ми публікували архівні фото Козловського, Дантеса, Усика, Горбунова і не лише.