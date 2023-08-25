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Вона не типовий клієнт: хто одягає Олену Зеленську та як змінився її гардероб після вторгнення росіян (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Наталія Каменська та Олена Зеленська не сперечаються на рахунок нарядів Новина оновлена 25 серпня 2023, 23:30
Наталія Каменська та Олена Зеленська не сперечаються на рахунок нарядів. Фото instagram

Відома українська дизайнерка розкрила подробиці роботи з першої леді країни

Стало відоме ім’я стиліста, який одягає першу леді України Олену Зеленську. Ось уже два роки із дружиною президента тісно співпрацює засновниця українського бренду Gunia Project, у минулому співзасновниця та дизайнерка Lake studio Наталія Каменська.

В інтерв’ю журналу Elle дизайнерка розповіла, як їй співпрацювати з першою леді України і як трансформувався її гардероб за період їхньої роботи. Практично кожен публічний вихід дружини президента та її вишукані образи активно обговорюють у мережі.

Співпрацювати Наталія Каменська та Олена Зеленська розпочали два роки тому. Цю пропозицію вона прийняла практично відразу, хоч і розуміла, що перша леді — це не типовий клієнт.

"Пропозиція попрацювати з першою леді була для мене несподіваною та одночасно цікавою, тому що це не типовий клієнт. Але я вирішила прийняти виклик, тому що все нове мене приваблює. Такої роботи у мене ніколи не було, тому я погодилася. Я успішно пройшла співбесіду з Оленою Володимирівною, і так почалося наше співробітництво… Для мене в роботі головне — це синергія та комфорт. У спілкуванні з першою леді я зберігаю субординацію, але мені здається, що у нас дуже хороші та відкриті стосунки. У нас немає сварок, є обговорення різних точок зору", — зазначила стиліст.

За словами дизайнерки, на момент її приходу гардероб першої леді був дуже скромним: кілька рейлів одягу та 10 пар взуття. Зеленська заявила, що не бачить нічого соромного в тому, щоб показатися більше одного разу в одній і тій же речі. Більше того, вважає це сучасним підходом і хоче мати смарт-гардероб, де речі вдало поєднуються між собою.

Щодо переваг в одязі першої леді, то вона вибирає переважно українські бренди, такі як Litkovska, Gasanova, Lake, AMG. Поза роботою любить носити оверсайз одяг, худі, джинси та кеди.

Повномасштабне вторгнення внесло корективи в стиль одягу дружини президента України, але несуттєві — відсотків на 10. Найчастіше для виходів усередині країни стиліст вдається до комбінування того одягу, який є в гардеробі першої леді, а для важливих поїздок, звичайно, шиють новий образ.

"Якщо ж ви запитаєте, чи змінився гардероб першої леді, я відповім, що він трохи переформатувався. Мені здається, ми додали більше суконь", — йдеться в інтерв’ю.

У себе в Instagram дизайнерка опублікувала фото з образами Олени Зеленської, які допомогла їй створити за два роки співпраці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олена Зеленська під час візиту до Данії прикрасила вбрання брошкою українського бренду. У мережі дізналися та озвучили ціну аксесуара.

Теги:
#Стиліст #Дизайнер #Олена Зеленська