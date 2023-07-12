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Олена Зеленська продемонструвала три стильні образи на саміті НАТО у Вільнюсі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Перша леді у вишиванці Новина оновлена 12 липня 2023, 15:29
Перша леді у вишиванці. Фото Getty Images

Дружина президента постала в одязі й аксесуарах від українських брендів

У Вільнюсі (Литва) триває другий день саміту НАТО, де вирішується доля України. Подія зібрала лідерів з усього світу, серед яких президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська.

Перша леді вже продемонструвала три вбрання на різних заходах у рамках саміту. У що одягнена Олена Зеленська – дивіться у матеріалі "Телеграфу".

Образи Олени Зеленської на саміті НАТО

На саміт НАТО у Вільнюсі перша леді Олена Зеленська прибула у патріотичному образі. На ній чорно-біла вишиванка від Gunia project і штани від Katimo (обидва бренди – українські). На створення вишитої сорочки "Франка" дизайнерів надихнула знаменита борщівська вишивка. Вартість вишиванки, як у першої леді, 9800 грн. Завершують ансамбль молочна крайка та сережки того ж бренду.

Олена Зеленська у вишиванці
Перший образ Зеленської на саміті НАТО. Фото: Getty Images
Олена Зеленська, Володимир Зеленський, саміт НАТО
Перша леді та президент України. Фото: Getty Images

Для урочистої вечері у Президентському палаці Олена Зеленська переодяглася у стильний костюм блакитного кольору від українського бренду Litkovska. Верхню частину вбрання прикрашає ручна вишивка у вигляді птахів. Доповнюють образ лаконічні туфлі-човники, а також сережки столичного ювелірного бренду Poche jewelry.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський, саміт НАТО
Друге вбрання подружжя Зеленських. Фото: Getty Images
Олена Зеленська, Володимир Зеленський, саміт НАТО
Українські лідери у центрі уваги фотографів. Фото: Getty Images
Олена Зеленська, Володимир Зеленський, саміт НАТО
Стильний образ першої леді. Фото: Getty Images

На другий день саміту Олена Зеленська разом із першими леді Туреччини та Литви відвідали Український центр. Цього разу дружина президента України з’явилася у темно-синій сукні від українського бренду the COAT з білим коміром і окантовкою на рукавах. Доповнюють вбрання туфлі в тон. Жовта квітка на грудях першої леді – саморобний подарунок від дітей-біженців.

Олена Зеленська, Еміне Ердоган, Діана Науседа, саміт НАТО 2023
Олена Зеленська, Еміне Ердоган та Діана Науседа

Раніше "Телеграф" розповідав, які вишиванки носять Володимир та Олена Зеленські, Валерій Залужний. Цей елемент української культури сьогодні отримав нове дихання і став частиною нарядів високопосадовців нашої держави й не тільки.

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#Перша леді #Саміт НАТО #Олена Зеленська