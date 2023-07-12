Олена Зеленська продемонструвала три стильні образи на саміті НАТО у Вільнюсі (фото)

Дружина президента постала в одязі й аксесуарах від українських брендів

У Вільнюсі (Литва) триває другий день саміту НАТО, де вирішується доля України. Подія зібрала лідерів з усього світу, серед яких президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська.

Перша леді вже продемонструвала три вбрання на різних заходах у рамках саміту. У що одягнена Олена Зеленська – дивіться у матеріалі "Телеграфу".

Образи Олени Зеленської на саміті НАТО

На саміт НАТО у Вільнюсі перша леді Олена Зеленська прибула у патріотичному образі. На ній чорно-біла вишиванка від Gunia project і штани від Katimo (обидва бренди – українські). На створення вишитої сорочки "Франка" дизайнерів надихнула знаменита борщівська вишивка. Вартість вишиванки, як у першої леді, 9800 грн. Завершують ансамбль молочна крайка та сережки того ж бренду.

Перший образ Зеленської на саміті НАТО. Фото: Getty Images

Перша леді та президент України. Фото: Getty Images

Для урочистої вечері у Президентському палаці Олена Зеленська переодяглася у стильний костюм блакитного кольору від українського бренду Litkovska. Верхню частину вбрання прикрашає ручна вишивка у вигляді птахів. Доповнюють образ лаконічні туфлі-човники, а також сережки столичного ювелірного бренду Poche jewelry.

Друге вбрання подружжя Зеленських. Фото: Getty Images

Українські лідери у центрі уваги фотографів. Фото: Getty Images

Стильний образ першої леді. Фото: Getty Images

На другий день саміту Олена Зеленська разом із першими леді Туреччини та Литви відвідали Український центр. Цього разу дружина президента України з’явилася у темно-синій сукні від українського бренду the COAT з білим коміром і окантовкою на рукавах. Доповнюють вбрання туфлі в тон. Жовта квітка на грудях першої леді – саморобний подарунок від дітей-біженців.

Олена Зеленська, Еміне Ердоган та Діана Науседа

Раніше "Телеграф" розповідав, які вишиванки носять Володимир та Олена Зеленські, Валерій Залужний. Цей елемент української культури сьогодні отримав нове дихання і став частиною нарядів високопосадовців нашої держави й не тільки.