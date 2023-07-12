З гуцульскими нотками: Зеленська підкорила автентичним луком у вишитій сорочці українського бренду (фото)

Перша леді України одягла вишиванку, яка коштує понад 9 тисяч гривень

Перша леді України Олена Зеленська підкорила європейців стильним автентичним образом у Вільнюсі, де перед участю у саміті НАТО виступив на головній площі президент України Володимир Зеленський.

Зеленська з'явилась на заході, що відбувся у столиці Литви у вівторок, 11 липня, у вишитій сорочці із весняної колекції українського бренду Gunia project. Вартість вишиванки становить 9,8 тис. гривень, як вказано на сайті онлайн-магазину.

Крій сорочки базується на силуеті вишитої Борщівської сорочки. Вишивка чорним по білому — ще одна відзнака традиції цього регіону. Дизайн орнаменту натхнений естетикою мальованих гуцульських кахель. Виріб доповнений латунним ґудзиком у формі серця. Брюки теж українського бренду Katimo.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

До речі, нещодавно найпопулярніша жінка в Інстаграмі Кайлі Дженер купила сервіз того ж бренду Gunia project. Вартість однієї тарілки із колекції колекція Indigo ceramic (2020) становить 2700 гривень. Посуд виготовлено вручну та розписано у стилі наїву, натхненному орнаментами українських килимів.