Зеленський виступив у центрі Вільнюса: литовці скандували "Україна!" (відео)

Послухати українського президента прийшло багато людей

Президент України Володимир Зеленський перед участю у саміті НАТО виступив на головній площі Вільнюсу.

Як видно на відео, оприлюдненому РБК-Україна, Зеленський розпочав свій виступ із фрази "Слава Україні", на що отримав у відповідь "Героям слава".

"Майже як удома", — пожартував президент.

Він зазначив, що у Вільнюсі можна побачити прогрес Європи, а також подякував литовцям за те, що допомагали українським біженцям та закликали Захід підтримувати Україну.

Також Зеленський подякував Литві за надану військову допомогу та за те, що виявляє активну позицію щодо членства України в НАТО.

"Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять: ми вже союзники. І Україна захистить і свою, і вашу свободу. І ніколи, ніколи і нікому не можна озиратися на Москву", — сказав глава держави.

Як повідомлялося раніше, за підсумками першого дня саміту, країни НАТО оприлюднили комюніке, в якому Україну не запросили до Альянсу, проте позбавили її необхідності отримувати та виконувати план дій щодо членства (ПДЧ).