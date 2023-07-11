Зеленский выступил в центре Вильнюса: литовцы скандировали "Украина!" (видео)
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Послушать украинского президента пришло много людей
Президент Украины Владимир Зеленский перед участием в саммите НАТО выступил на главной площади Вильнюса.
Как видно на видео, обнародованном РБК-Украина, Зеленский начал свое выступление с фразы "Слава Украине", на что получил в ответ "Героям слава".
"Почти как дома", — пошутил президент.
Он отметил, что в Вильнюсе можно увидеть прогресс Европы, а также поблагодарил литовцев за то, что помогали украинским беженцам и призывали Запад поддерживать Украину.
Также Зеленский поблагодарил Литву за оказанную военную помощь и за то, что проявляет активную позицию по поводу членства Украины в НАТО.
"Украинские флаги на литовских улицах однозначно доказывают: мы уже союзники. И Украина защитит и свою, и вашу свободу. И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву", — скзаал глава государства.
Как сообщалось ранее, по итогу первого дня саммита, страны НАТО обнародовали коммюнике, в котором Украину не пригласили в Альянс, однако лишили ее необходимости получать и выполнять план действий по членству (ПДЧ).