Историческое событие для Украины? Первый день саммита НАТО в Вильнюсе, все подробности (хроника онлайн)
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Слідкуємо за оновленнями з безпекового саміту у Литві
В Вильнюсе начинается первый день саммита НАТО, который продлится два дня — 11 и 12 июля. Украина ожидает от Альянса исторических и судьбоносных результатов, но до сих пор основная интрига остается, какими именно эти результаты будут: обещание предоставить членство, гарантии безопасности, возможно даже израильская модель безопасности.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден завтра встретится с Владимиром Зеленским в рамках саммита, а в итоговом коммюнике саммита НАТО будет содержаться "положительный сигнал" о стремлении Украины вступить в Альянс.
"Телеграф" собирает последние новости с саммита в столице Литвы:
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11:47 — Сегодня до вечера страны-члены НАТО должны выдать коммюнике по Украине. По информации "Телеграфа", дискуссии ведутся относительно того, делать ли Украине официальное приглашение в Альянс. Что частично на коротком подходе подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"До сих пор нет финального решения по коммюнике, и это чуть ли не впервые, когда в последний момент принимаются какие-то решения. Ведутся дискуссии, вписывать ли слово "приглашение" к коммюнике", — отметил не под запись один из дипломатов представителей стран НАТО.
11:23 — Джо Байден прибыл в Вильнюс, где уже встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
11:18 — Саммит "Украина-НАТО" состоится завтра, говорит Столтенберг. Там будет предложен план вхождения Украины в НАТО, а также предложение отменить для Украины план действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс присоединения.
11:14 — Зеленский приедет в Вильнюс уже сегодня, — Столтенберг.
11:12 — Венгрия говорит, что ратификация с ее стороны заявки Швеции на вступление в НАТО — это только "технический вопрос" и правительство поддерживает этот шаг, сообщил Reuters министр иностранных дел Петер Сийярто.
10:33 — Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в положительной формулировке членства Украины в коммюнике саммита. Коммюнике будет принято через несколько часов, передает "Европейская правда".
"Вы увидите точную формулировку за несколько часов, поскольку мы сейчас финализируем наше коммюнике. Я уже говорил об определенных элементах, которые, как я ожидаю, будут там присутствовать, но окончательное согласование – за лидерами, какие именно будут формулировки", – сказал Столтенберг.
В то же время издание Politico пишет, что у союзников все еще нет согласованного решения относительно того, какими будут формулировки в коммюнике саммита по Украине и ее евроатлантических стремлениях. После длительных переговоров по коммюнике саммита согласованных формулировок по Украине до сих пор нет. Один из дипломатов стран НАТО заявил журналистам, что "достигнут большой прогресс и он на 100% оптимистичен", и договоренность "очень близко".
Ранее Телеграф сообщал, что Турция согласилась разблокировать заявку Швеции в НАТО, а в ответ получила гарантии поддержки на пути в ЕС.