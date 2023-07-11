"Это чуть ли не впервые": в Вильнюсе сказали, ждать ли приглашения Украины в НАТО

12 июля состоится пресс-конференция Столтенберга и президента Владимира Зеленского

К вечеру 11 июля страны-члены НАТО должны выдать коммюнике по Украине. По информации "Телеграфа", дискуссии ведутся относительно того, делать ли Украине официальное приглашение в Альянс. Это частично во время короткого общения с прессой подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"До сих пор нет финального решения по коммюнике, и это чуть ли не впервые, когда в последний момент принимаются какие-то решения. Идут дискуссии, вписывать ли слово "приглашение" в коммюнике", - отметил не под запись один из дипломатов представителей стран НАТО.

В ходе общения Столтенберг снова подчеркнул, что НАТО будет помогать Украине столько, сколько нужно, говорил о создании комиссии Украина-НАТО, о чем ранее говорилось в интервью с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой.

"Но я не могу озвучивать, о чем будет идти речь в тексте, потому что я сделаю публичным то, о чем будет говориться в коммюнике. Но месседж будет мощным, объединяющим и положительным", — сказал Столтенберг.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. 12 июля пройдет пресс-конференция Столтенберга и президента Владимира Зеленского.

По информации "Телеграфа", украинский президент прибудет в Вильнюс уже во вторник, где примет участие в поднятии флага и встрече со Столтенбергом.

Как сообщал "Телеграф", 11 июля на брифинге Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины План действий по вступлению в НАТО (ПДЧ). Это позволит стране ускорить присоединение к Североатлантическому союзу.