"Це ледь не вперше": у Вільнюсі сказали, чи чекати запрошення України до НАТО

12 липня має відбутись прес-конференція Столтенберга і президента Володимира Зеленського

До вечора 11 липня країни-члени НАТО мають видати комюніке щодо України. За інформацією "Телеграфу", дискусії точаться щодо того, чи робити Україні офіційне запрошення до Альянсу. Це частково під час короткого спілкування із пресою підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Досі немає фінального рішення щодо комюніке, і це ледь не вперше, коли в останній момент приймаються якісь рішення. Точаться дискусії, чи вписувати слово "запрошення" до комюніке",- зазначив не під запис один з дипломатів представників країн НАТО.

Під час спілкування Столтенберг знову наголосив, що НАТО буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно, говорив про створення комісіі Україна-НАТО, про що раніше йшлося в інтерв’ю з заступником голови ОП Ігорем Жовквою.

"Але я не можу озвучувати, що буде йтись в тексті, тому що я зроблю публічним те, про що буде йтись в комюніке. Але меседж буде потужним, об’єднуючим та позитивним",- зазначив Столтенберг.

Саміт НАТО відбувається 11-12 липня у Вільнюсі. 12 липня має пройти прес-конференція Столтенберга і президента Володимира Зеленського.

За інформацією "Телеграфу" український президент прибуде у Вільнюс вже у вівторок, де візьме участь у піднятті прапору і зустрічі зі Столтенбергом.

Як повідомляв "Телеграф", 11 липня під час брифінгу Столтенберг заявив, що запропонував скасувати для України План дій щодо вступу до НАТО (ПДЧ). Це дозволить країні прискорити приєднання до Альянсу.