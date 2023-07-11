Що НАТО запропонує Україні: Столтенберг зробив гучну заяву

Одне з рішень дозволить Україні скоротити процес приєднання до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запропонував скасувати План дій щодо вступу до НАТО (ПДЧ). Це дозволить країні прискорити приєднання до Альянсу.

Таку заяву він зробив у вівторок, 11 липня під час брифінгу.

"Україна пройшла довгий шлях, відколи було прийнято рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. З того часу Україна стала значно ближчою до НАТО, і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу", — заявив генсек.

Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні членства України в Альянсі, а вже завтра буде запропоновано план приєднання.

"Інаугураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра (у середу, 12 липня, — Ред), на ньому буде запропоновано план входження України до НАТО", — заявив він.

Також Єнс Столтенберг анонсував погоджувальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у середу. Із союзниками водночас обговорюватимуться питання плану підвищеної готовності військ, фінансової підтримки України.

НАТО, за словами генсека, визнає наявність в України великих проблем під час проведення наступу. Відповіддю Альянсу своєю чергою має бути посилення військової підтримки Києва.

Варто додати, що текст комюніке саміту щодо України опублікують уже сьогодні. Столтенберг наголосив, що найважливіше завдання – це продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Я впевнений, що наші члени підтримають Україну. Це все про те, що Україна наблизиться до НАТО", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні проведення саміту у литовській столиці Вільнюсі потужно підтримали Україну, вивісивши по всьому місту близько 33 тисяч українських прапорів.