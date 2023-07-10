Від цього залежить нова безпекова структура: Дуда розповів про очікування від саміту НАТО та України

У Польщі розповіли, чого чекають від саміту НАТО

Без членства України в НАТО майбутню архітектуру європейської безпеки важко уявити, а тому під час саміту у Литві Київ має отримати чіткі сигнали щодо зближення з Альянсом.

Як інформує "Укрінформ", президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що у його країні чітко розуміють критерії для вступу України до НАТО, і їх також чітко розуміють у Києві.

"Але, попри це, складно уявити майбутню архітектуру безпеки в Європі без України в НАТО, а також без членства України в ЄС. І найголовніше – важко уявити безпеку Польщі без вільної, незалежної та стабільної України", — зазначив Дуда.

Він також наголосив, що ця ідея має стояти у вугіллі польської стратегії національної безпеки на наступні десятиліття.

За словами Дуди, Варшава чекає від саміту НАТО на нові плани щодо оборонної стратегії Альянсу, а також посилення східного флангу. Це також стосується посилення ланцюжка керівництва військами, які дозволять за мінімальний час перейти від мирного часу до вирішення кризової ситуації.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про те, яку програму Україні запропонують у Вільнюсі.