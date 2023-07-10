Чи хочуть українці в НАТО? Що показало нове опитування

Суспільство нарешті консолідувалося з цього питання і демонструє єдиний погляд

Більшість українців на сьогоднішній день виступає за те, щоб Україна вступила до НАТО до 2030 року. Пожертвувати членством в Альянсі громадяни України не готові навіть в обмін на припинення війни. На їхню думку, лише членство в НАТО може стати серйозною гарантією безпеки.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Загалом у ньому взяло участь понад 3,5 тисячі респондентів.

Так, абсолютна більшість, а саме 89% українців хочуть, щоб Україна вступила до НАТО. До речі, думка практично не змінюється залежно від регіону, показники коливаються від 79% на сході до 93% на заході. У центральній та південній частині за вступ до Альянсу виступають 91% та 86% відповідно.

Пожертвувати вступом до НАТО задля встановлення миру готові лише 18% опитаних, а 76% громадян категорично проти цього. По регіонах думки щодо цього питання теж не дуже відрізняються: 81% на заході, 76% у центрі, 75% на півдні та 67% на сході виступають проти відмови вступу до Північноатлантичного Альянсу заради миру.

Щодо заміни вступу до НАТО на "гарантії безпеки", то тут думки українців розділилися. У 2022 року 39% опитаних наполягають на вступі до НАТО, а 42% респондентів готові отримати "гарантії безпеки" від союзників. У 2023 ж більшість, а саме 58%, наполягають на членстві в НАТО, і лише 29% вважають за прийнятні "гарантії безпеки". Примітно, що в різних регіонах переважають ті, хто наполягає на членстві в НАТО: 48% схід, 54% південь, 59% центр і 64% захід.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що може дати "Ізраїльська модель" безпеки Україні та що це може означати для росії. На Заході вважають, що Україні доведеться довго нарощувати військовий потенціал, щоб убезпечити себе від повторного вторгнення.