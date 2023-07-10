Для росіян це гірше за НАТО. Що саме може дати Україні "ізраїльська модель" гарантій безпеки

Україні треба гарантії безпеки на майбутнє, щоб нікому у рф не спало на думку помститися чи знову напасти

Україна очікує від країн-союзниць отримання безпекових гарантій на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Що саме це буде за спосіб — загадка. Відомо лише, що країни НАТО прораховуватимуть, як унеможливити ще один напад росії у майбутні роки.

Чому Україні треба гарантії безпеки

Війна не закінчиться просто припиненням обстрілів, Україні треба буде довго нарощувати військовий потенціал, щоб стримувати росіян від спокуси напасти ще раз. Така думка все частіше зустрічається навіть у західних ЗМІ. Причиною нападу рф може стати все що завгодно — бажання помсти за сором, реваншизм у разі втрати рф Криму, імперські мрії чи ще щось інше.

Найкраще стримати росію від нападу може вступ у НАТО, але цей крок називають неможливим через війну. Другим варіантом стримування росії називають "ізраїльську модель безпеки" — гарантії підтримки від США у військовому плані замість зобов'язання інших країн вступити у війну у разі нападу. Така модель дозволила би наростити силу настільки, щоб самостійно стримувати рф від думки напасти.

Хто просуває таку опцію для України

Президент США Джо Байден вважає, що Україна не готова вступити до НАТО прямо зараз, але натомість їй потрібно запропонувати такі гарантії безпеки, як Ізраїлю. Про це ж заявив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван:

"Це означає, що Сполучені Штати будуть готові надати різні форми військової допомоги, обмін розвідувальними даними та інформацією, кіберпідтримку й інші форми матеріальної підтримки", – сказав Салліван.

США разом із союзниками вестимуть переговори про ці зобов'язання в галузі української безпеки. Можливо, що Володимир Зеленський обговорить це питання з главою США Джо Байденом на саміті у Вільнюсі.

Видання WSJ, концепція ізраїльської моделі була вперше запропонована у вересні головою ОП Андрієм Єрмаком та Андерсом Фог Расмуссеном, колишнім генсеком НАТО. Гарантії повинні залишатися чинними доти, доки Україна не вступить до НАТО. Видання розповідало, що угода про безпеку буде повʼязана з процесом просування до майбутнього членства України в НАТО, але не призведе до перетворення НАТО на сторону конфлікту.

Що дає Ізраїльська модель

Ізраїль не є членом НАТО, але десятиліттями покладався на підтримку США, передає Foreign Policy. Байдуже, хто саме сидить у Білому домі, яка партія перемогла у виборах в США — Ізраїль стабільно отримує допомогу як найстійкіший партнер на Близькому Сході.

З 1987 року Ізраїль входить у невелике коло країн, які є основними союзниками США поза НАТО — статус, що визначає стратегічні та військові відносини.

Допомога прописана у 10-річних угодах, і остання з них зобовʼязує Вашингтон надати військову допомогу на суму 38 млрд доларів у період із 2019-го по 2028 рік. Подібна домовленість із Україною може змінити розрахунок її нинішнього конфлікту з росією, кажуть західні офіційні особи.

Наразі Ізраїль домінує у повітрі, на морі та на суші, сьогодні Україна ще й близько не насолоджується такою перевагою. Для її досягнення потрібні величезні інвестиції. Справжній ізраїльський варіант вимагатиме оснащення України такою зброєю, яку НАТО ще відмовляється нам постачати.

Парадоксально, але для рф вступ України в НАТО був би безпечнішим за ізраїльський сценарій. Бо Ізраїль має перевагу в повітрі над своїми регіональними супротивниками та має потужність глибокого удару всередину території ворога. Цю здатність Ізраїль неодноразово застосовував протягом десятиліть.

За "ізраїльським сценарієм" Україна зможе:

отримати спорядження та навчання, щоб могти боротися за себе самій;

стримати будь-який майбутній російський авантюризм та напад;

глибоко проникати на російську територію за допомогою повітряних і ракетних ударів,

Але видання припускає, що Україна може отримати неповну ізраїльську модель, а якийсь гібрид посередині. Тому видання застерігає, що "гібридна формула має всі недоліки двох альтернатив без будь-яких переваг". До того ж Ізраїль, імовірно, має ядерну зброю, тоді як Україна давно від неї відмовилася.

Угоди між США та Ізраїлем дозволили закупити F-35

Ось лише декілька окремих прикладів зобов’язань, на яких базується поточна модель безпекових гарантій США та Ізраїлю:

Об'єднана військово-політична група між США та Ізраїлем, яка раз у рік чи два збирається визначення спільної оборонної політики, вирішення спільних загроз і проблем; поточний десятирічний Меморандум про взаєморозуміння (2019−2028), відповідно до якого США щорічно виділяють 3,3 млрд дол. на оборонні поставки для Ізраїлю в межах Foreign Military Financing та 500 млн — на програми співпраці з протиракетної оборони. Через FMF Ізраїль отримує доступ до винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning. США фінансують закупівлю гелікоптерів, танкерів-заправників, боєприпасів. Європейське командування США утримує в Ізраїлі резервні склади військового обладнання і техніки, які можуть бути задіяні для посилення оборони Ізраїлю. Це розумні бомби, ракети, військова техніка та військовий госпіталь на 500 ліжок. США беруть участь у різноманітних спільних оборонних програмах з Ізраїлем, зокрема військові навчання, такі як Juniper Falcon. Також США та Ізраїль підписали численні двосторонні угоди про співпрацю в галузі оборони, серед яких: Угода про взаємну оборонну допомогу (1952 р.); Загальна угода про безпеку інформації (1982); Угода про взаємну логістичну підтримку (1991); Угода про статус збройних сил (1994 р.) — міжнародний договір, який визначає правове становище збройних сил однієї держави, якщо вони розташовані чи планують зайти на територію іншої.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни-члени НАТО погодилися зі скасуванням "Плану дій щодо членства" для України на шляху приєднання до Альянсу.