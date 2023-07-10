Для россиян это хуже НАТО. Что может дать Украине "израильская модель" гарантий безопасности

Украине нужны гарантии безопасности на будущее, чтобы никому в россии не пришло в голову отомстить или снова напасть

Украина ожидает от стран-союзниц получения гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Что именно это будет по способу – загадка. Известно лишь, что страны НАТО будут просчитывать, как сделать невозможным еще одно нападение россии в будущие годы.

Почему Украине нужны гарантии безопасности

Война не закончится просто прекращением обстрелов, Украине придется долго наращивать военный потенциал, чтобы сдерживать россиян от соблазна напасть еще раз. Такое мнение все чаще встречается даже в западных СМИ. Причиной нападения россии может стать все что угодно — желание мести за стыд, реваншизм в случае потери россии Крыма, имперские мечты или еще что-то другое.

Лучше удержать россия от нападения может вступление в НАТО, но этот шаг называют невозможным из-за войны. Вторым вариантом сдерживания россии называют "израильскую модель безопасности" — гарантии поддержки от США в военном плане вместо обязательства других стран вступить в войну в случае нападения. Такая модель позволила бы нарастить силу настолько, чтобы самостоятельно сдерживать рф от мысли напасть.

Кто продвигает такую опцию для Украины

Президент США Джо Байден считает, что Украина не готова вступить в НАТО прямо сейчас, но ей нужно предложить такие гарантии безопасности, как Израиля. Об этом же заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан:

"Это означает, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить разные формы военной помощи, обмен разведывательными данными и информацией, киберподдержку и другие формы материальной поддержки", — сказал Салливан.

США вместе с союзниками будут вести переговоры по этим обязательствам в области украинской безопасности. Возможно, Владимир Зеленский обсудит этот вопрос с главой США Джо Байденом на саммите в Вильнюсе.

Издание WSJ, концепция израильской модели была впервые предложена в сентябре главой ОП Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО. Гарантии должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Издание рассказывало, что соглашение о безопасности будет связано с процессом продвижения к будущему членству Украины в НАТО, но не приведет к превращению НАТО в сторону конфликта.

Что дает Израильская модель

Израиль не является членом НАТО, но десятилетиями полагался на поддержку США, передает Foreign Policy. Неважно, кто именно сидит в Белом доме, победившая партия в выборах в США — Израиль стабильно получает помощь как самый устойчивый партнер на Ближнем Востоке.

С 1987 года Израиль входит в небольшой круг стран, являющихся основными союзниками США за пределами НАТО — статус, определяющий стратегические и военные отношения.

Помощь прописана в 10-летних соглашениях, и последняя из них обязывает Вашингтон предоставить военную помощь на сумму 38 млрд долларов в период с 2019 по 2028 год. Подобная договоренность с Украиной может изменить расчет ее нынешнего конфликта с россией, говорят западные официальные лица.

Пока Израиль доминирует в воздухе, на море и на суше, сегодня Украина еще и близко не наслаждается таким преимуществом. Для ее достижения требуются огромные инвестиции. Настоящий израильский вариант потребует оснащения Украины таким оружием, которое НАТО еще отказывается поставлять нам.

Парадоксально, но для россии вступление Украины в НАТО было бы безопаснее израильского сценария. Ибо Израиль имеет преимущество в воздухе своих региональных противников и имеет мощь глубокого удара внутрь территории врага. Эту способность Израиль неоднократно применял в течение десятилетий.

По "израильскому сценарию" Украина сможет:

получить снаряжение и обучение, чтобы бороться за себя самой;

сдержать любой будущий русский авантюризм и нападение;

глубоко проникать на российскую территорию с помощью воздушных и ракетных ударов.

Но издание предполагает, что Украина может получить неполную израильскую модель, а какой-нибудь гибрид посередине. Поэтому издание предостерегает, что "гибридная формула имеет все недостатки двух альтернатив без каких-либо преимуществ". К тому же у Израиля, вероятно, есть ядерное оружие, тогда как Украина давно от него отказалась.

Соглашения между США и Израилем позволили закупить F-35

Вот только несколько примеров обязательств, на которых базируется текущая модель гарантий безопасности США и Израиля:

Объединенная военно-политическая группа между США и Израилем, раз в год или два собирается определение общей оборонной политики, решение общих угроз и проблем; текущий десятилетний Меморандум о взаимопонимании (2019-2028), согласно которому США ежегодно выделяют 3,3 млрд. дол. на оборонные поставки для Израиля в рамках Foreign Military Financing и 500 млн — на программы сотрудничества по противоракетной обороне. Через FMF Израиль получает доступ к истребителям пятого поколения F-35 Lightning. США финансируют закупку вертолетов, танкеров-заправщиков, боеприпасов. Европейское командование США содержит в Израиле резервные составы военного оборудования и техники, которые могут быть задействованы для усиления обороны Израиля. Это умные бомбы, ракеты, военная техника и военный госпиталь на 500 коек. США принимают участие в различных совместных оборонных программах с Израилем, в частности военные учения, такие как Juniper Falcon. США и Израиль также подписали многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обороны, среди которых: Соглашение о взаимной оборонной помощи (1952 г.); Общее соглашение о безопасности информации (1982); Соглашение о взаимной логистической поддержке (1991); Соглашение о статусе вооруженных сил (1994 г.) – международный договор, определяющий правовое положение вооруженных сил одного государства, если они расположены или планируют зайти на территорию другого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны-члены НАТО согласились с отменой "Плана действий по членству" для Украины на пути присоединения к Альянсу.