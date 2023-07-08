Вильнюсский саммит НАТО: что не так и какие ожидания Украины

Дверь НАТО для Украины открыта, но вся конкретика будет по окончании российско-украинской войны, говорят эксперты.

Считанные дни остаются до саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Владимир Зеленский резко активизировался на международном направлении, устроив рейд по странам-членам Альянса, пытаясь убедить их в необходимости предоставления реальных гарантий вступления Украины в блок. А также — гарантий безопасности до этого. Плюс — оборонных пакетов помощи с понятными сроками выполнения.

Некоторые детали грядущего саммита уже открыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, уверяя, что речь пойдет о приближении Украины к Альянсу.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что так и не так делают Украина и НАТО, как исправить ситуацию, а также — чего ожидать от собственно саммита.

Западу нужна новая доктрина

Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что решения, скорее всего, уже приняты. И, по его мнению, вряд ли на саммите что-то станут принимать с чистого листа.

— Между Западом и Украиной существует неопределенность в отношениях. И связана она с двумя причинами, — отмечает эксперт. — Первая — неопределенность самой Украины. Ее шатания от нейтрального статуса к обязательной евроатлантической интеграции, потом — опять к размышлениям о нейтральности. Если кто забыл, в марте 2022-го, когда в Стамбуле украинская и российская делегация пытались договориться о неких соглашениях, со стороны официального Киева звучали месседжи в стиле — нам НАТО не надо, у нас будут более надежные гарантии.

Шел какой-то откровенный блеф. А теперь — резкий поворот к тому, что нам надо только НАТО. Причем в какой-то момент ставились чуть ли не ультиматумы. Мол, если мы не получим четко сформулированное приглашение, то украинский президент на саммит не поедет. Потом накал заявлений чуть спал. Но осадочек остался. Уверен, что Зеленский на саммите будет. И обижаться на Запад, конечно, можно, к нему имеются вопросы. Но и о собственных ошибках забывать не стоит. Украина сделала крайне мало для того, чтобы соответствовать критериям для членства в НАТО. И на это нам вполне уместно указывают те же США, добавил Павел Жовниренко.

Когда у нас есть явная коррупция, когда она процветает во время войны, когда нет эффективной системы борьбы с этим злом, лишь фиктивные органы, это вызывает логичную критику со стороны Запада, считает глава правления Центра стратегических исследований.

— В то же время (и это вторая причина неопределенности с перспективами вступления Украины в НАТО), сам Запад должен переосмыслить свою стратегию отношения к россии, — считает эксперт. — Сейчас это реактивная стратегия. То есть, США, ЕС, блок НАТО просто реагируют на те или иные действия рф. На ее атаки. На ее удары. На ее провокации. Запад не действует на опережение. Не купирует риски. Более того — запрещает Украине наносить удары с использованием западного вооружения даже по тем точкам на территории страны-агрессора, из которых она постоянно обстреливает наши территории. И помощь Украине предоставляется по логике — лишь бы не спровоцировать кремль на еще бо́льшую эскалацию, к примеру, применение ядерного оружия.

Но ведь так, акцентирует Павел Жовниренко, война будет затягиваться бесконечно. Особенно на фоне мантры Запада, что Украина не будет принята в НАТО, пока идет война.

— И кремль это прекрасно слышит, — считает эксперт. — И делает выводы, что — надо продолжать войну. Параллельно с этим Запад явно боится распада россии. И этим активно пользуется путин. Ведь такая неверная доктрина Запада предоставляет рф стратегическую инициативу. Тогда как демократический лагерь рискует потерять лидерство в пользу диктаторских и авторитарных режимов. У коллективного Запада должна появиться новая — активная — доктрина. Суть которой — в максимальной помощи Украине (всем, что нужно для победы) и в помощи всем центробежным силам в рф, чтобы та перестала существовать в нынешнем состоянии.

Что делает Зеленский и как играет НАТО

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что украинская сторона в лице президента, который совершает ряд визитов (Болгария, Чехия, Словакия, Турция), пытается заручиться поддержкой лидеров стран-участниц НАТО. Чтобы на саммите было принято положительное решение — приглашение Украине присоединиться к Альянсу. Параллельно, по словам эксперта, используя этот повод, Зеленский ведет переговоры об увеличении поставок вооружения, усиления военной помощи Украине в целом.

— Судя по заявлениям, которые уже прозвучали из США (об этом говорил и лично президент Байден, и другие представители Белого дома), Украина вряд ли может рассчитывать на принятие в НАТО по ускоренной процедуре, как это было предложено Финляндии и Швеции. Подчеркивается, что Украина должна реализовать все реформы, необходимые для соответствия стандартам страны-участницы НАТО. Явная отговорка, уже звучавшая на саммите Альянса в Мадриде в 2022-м. Это позволяет уходить от приглашения Украины в НАТО, если в блоке по этому поводу нет абсолютного консенсуса, — поясняет Максим Яли.

По мнению эксперта, на саммите точно будет повышение формата сотрудничества.

— Комиссию Украина–НАТО переформатируют в Совет Украина–НАТО. Будут звучать ритуальные заявления о поддержки нашей страны в войне с россией до ее окончания. Но каких-то конкретных шагов ожидать вряд ли стоит, — прогнозирует политолог.

Он подчеркивает, что от саммита — ожидания сдержанного оптимизма. Тем более, напоминает Максим Яли, что, согласно Уставу НАТО, блок не может принять в свой состав страну, на территории которой продолжается конфликт.

— Всё сведется к дежурному тезису о том, что дверь НАТО для Украины открыта, но вся конкретика — по окончании российско-украинской войны, — констатирует эксперт.

Пять важных для понимания моментов

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", эксперт-международник Олег Белоколос рассуждает так:

— Сегодня Украина уже вышла на беспрецедентный, качественно иной уровень взаимодействия со странами НАТО. Однако, кажется, у нас пока мало кто осознает, что это значит.

А происходит, по мнению эксперта, следующее.

1. НАТО закладывает долгосрочные принципы системного перевооружения армии Украины.

2. Однозначное свидетельство существенного повышения уровня политических обязательств стран Запада перед Украиной. Практически почти впритык к уровню тех гарантий безопасности, о которых так много сегодня говорят в Киеве.

3. Среди западных государств есть общее согласие по поводу невозможности допустить поражение Украины в войне против россии.

4. Наше государство заслужило чрезвычайное уважение, благодаря развитию Вооруженных сил, что воспринимается как подлинное всенародное сопротивление российскому нашествию. И признание этого означает гораздо больше, чем любые громкие заявления или пространные декларации, уверен Олег Белоколос.

5. В эти дни украинско-российской войны создается то, что вряд ли можно вписать в какие-то даже самые пространные коммюнике и широкомасштабные годовые планы, уверен эксперт. А именно — дух настоящего военного братства, уже существующий между военными многих стран НАТО.

— Не претендуя на абсолютную истину, можно спрогнозировать, что впоследствии такое братство, скрепленное оружием, сформирует в Альянсе общее видение того, что Украина заслуживает статуса настоящего союзника. Когда это произойдет и как именно будет оформлено, мы, возможно, узнаем во время саммита НАТО в Вильнюсе, — констатирует эксперт.