Экс-глава МИД Украины назвал три ожидания от саммита НАТО

НАТО в прямом смысле должно обеспечить Украину вооружением, которое позволить ускорить окончание войны с рф, говорит дипломат

Одним из самых значимых событий июля станет саммит НАТО в Вильнюсе, от которого у Украины – большие ожидания. При этом, в Офисе президента уточнили, что Владимир Зеленский поедет на саммит лишь при условии, что там будут приняты важные и позитивные для нас решения.

О том, чего ожидать Киеву от вильнюсской встречи членов Альянса и союзников, а чего — точно нет, "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Не следует рассчитывать на то, что мы станем членом Альянса во время войны. Об этом нам уже четко дали понять. И не раз, – подчеркивает Владимир Огрызко. – Так что тут следует быть реалистами. НАТО не хочет становиться частью горячей фазы войны. Потому что боится перерастания этой войны в ядерный конфликт".

При таких обстоятельствах, поясняет эксперт, Альянс не станет делать шаги, которые позволят нам в горячей фазе войны стать членом НАТО. Это следует принять как данность. Тут мы ничего изменить не может.

Другое дело, продолжает Владимир Огрызко, что НАТО в прямом смысле слова должно обеспечить Украину тем вооружением, которое позволить ускорить завершение этой войны.

"И тут мы говорим о двух ключевых элементах. Первый – американские истребители F-16 (или современные самолеты другого типа). Второй – ракеты среднего радиуса действия (300-500 км). Эти два компонента, учитывая также то, что на суше созданы необходимые предусловия для успешного контрнаступления ВСУ, дают возможность в краткосрочной перспективе (несколько месяцев) сломать цепочки поставок вражеской военной техники, боеприпасов, личного состава на оккупированные украинские территории. И таким образом фактически переломить ход войны в пользу Украины", – поясняет экс-министр.

Поставка нам самолетов и соответствующих ракет должны, по его мнению, стать ключевыми элементами того, что Запад огласит на Вильнюсском саммите.

"Третий момент – мы должны добиваться приглашения в Альянс буквально на следующий день после изгнания войск агрессора с наших территорий. Это станет очень серьезным предохранителем от желания россиян продолжать обстрелы украинской территории даже после того, как они будет выброшены с нашей земли, – уверен Владимир Огрызко. – Многие эксперты склоняются к мысли, что, к сожалению, если этого со стороны НАТО не будет сделано (приглашение Украины в Альянс с предоставлением безопасностных гарантий до этого от, как минимум, США, Великобритании и Франции), то перманентная война, которая продолжается с 2014 года, не прекратится. Указанные же элементы реально скажут москве, что у нее после вышвыривания россиян с Украины, будет два варианта. Или нарваться на коллективный ответ членов НАТО, или прекратить агрессию – и думать о том, как спасать целостность собственной державы".