"Лучшая гарантия безопасности - НАТО": Зеленский назвал три вещи, которые нам обещают до членства

Украина хочет реальных гарантий безопасности

Украина ждет от саммита НАТО в Вильнюсе конкретных предложений по поводу гарантий безопасности для нашей страны. А поскольку этой гарантией может быть вступление в НАТО, то мы ждем шаг в этом направлении, или же "шаг к откровенности".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Президент заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины — членство в НАТО. Однако, в настоящее время наша страна уже имеет несколько "гарантий" от международного сообщества:

Это финансовые гарантии (усиление бюджета Украины, помощь с соцвыплатами и т.д): Санкционные гарантии; Оружие.

Однако, отметил президент, этих гарантий "нет на бумаге".

"Если бы меня спросили, то вот эти гарантии нам нужны, пока мы не в НАТО, но их нет юридически сейчас", — подчеркнул Зеленский, добавив, что боится того, что все вышеуказанные гарантии спустя время могут исчезнуть из-за усталости каких-то стран от войны, а поэтому это все нужно закрепить на бумаге.

"Такие гарантии или что-то подобное Украина должна получить пока мы не в НАТО", — считает он.

Зеленский сказал, что считает, что ждет от саммита НАТО и юридических гарантий о будущем Украины в НАТО.

"Не Будапештский меморандум, а юридические серьезные гарантии. Если нам никто этого не даст, то зачем тогда мы встречаемся там?", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ узнали, что Альянс хочет предложить Украине на саммите в Виньнюсе.