"Лучшая гарантия безопасности - НАТО": Зеленский назвал три вещи, которые нам обещают до членства
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Украина хочет реальных гарантий безопасности
Украина ждет от саммита НАТО в Вильнюсе конкретных предложений по поводу гарантий безопасности для нашей страны. А поскольку этой гарантией может быть вступление в НАТО, то мы ждем шаг в этом направлении, или же "шаг к откровенности".
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь встречу Владимира Зеленского с журналистами.
Президент заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины — членство в НАТО. Однако, в настоящее время наша страна уже имеет несколько "гарантий" от международного сообщества:
- Это финансовые гарантии (усиление бюджета Украины, помощь с соцвыплатами и т.д):
- Санкционные гарантии;
- Оружие.
Однако, отметил президент, этих гарантий "нет на бумаге".
"Если бы меня спросили, то вот эти гарантии нам нужны, пока мы не в НАТО, но их нет юридически сейчас", — подчеркнул Зеленский, добавив, что боится того, что все вышеуказанные гарантии спустя время могут исчезнуть из-за усталости каких-то стран от войны, а поэтому это все нужно закрепить на бумаге.
"Такие гарантии или что-то подобное Украина должна получить пока мы не в НАТО", — считает он.
Зеленский сказал, что считает, что ждет от саммита НАТО и юридических гарантий о будущем Украины в НАТО.
"Не Будапештский меморандум, а юридические серьезные гарантии. Если нам никто этого не даст, то зачем тогда мы встречаемся там?", — говорит он.
Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ узнали, что Альянс хочет предложить Украине на саммите в Виньнюсе.