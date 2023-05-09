"Пора выходить за рамки": в Кабмине рассказали, чего ждут от саммита НАТО

В Украине не видят причин, чтобы не получить приглашение в НАТО

На саммите НАТО, который состоится в столице Литвы 11-12 июля, Украина рассчитывает получить политическое приглашение на вступление.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире единого марафона новостей.

Она отметила, что в настоящее время для Украины остается непонятным тот сигнал, который будет получен в ходе саммита Альянса.

"Мы понимаем, что мы должны выходить за рамки политики открытых дверей, мы должны отходить от ожидания плана действий относительно членства", — сказала Стефанишина.

По ее словам, сейчас наша страна является "основным стандартом НАТО", а руководство Украины не видит никаких объективных оснований относительно того, чтобы не получить политическое приглашение ко вступлению в Альянс.

При этом вице-премьер подчеркнула, что такое приглашение в Киеве расценивают как вполне реальное и именно выражают надежду, что союзники будут готовы обсуждать это во время саммита.

Как сообщалось ранее, в Украине рассматривают вступление в НАТО как единственный способ защититься от будущей российской агрессии, однако по словам главы МИД Дмитрия Кулебы в Альянсе сейчас нет политической воли для этого.

При этом известно, что некоторые страны открыто не поддерживают вступление Украины.